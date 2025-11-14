https://1prime.ru/20251114/rossiya-864545806.html
Минцифры добавило сайт РИА Новости в "белый список"
Минцифры добавило сайт РИА Новости в "белый список" - 14.11.2025, ПРАЙМ
Минцифры добавило сайт РИА Новости в "белый список"
Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T18:40+0300
2025-11-14T18:40+0300
2025-11-14T18:40+0300
технологии
рф
минцифры
ржд
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864545643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d82ae9d082c13a5614b7e43556362de1.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. Минцифры дополнило "белый список" сайтов, доступных и во время ограничений мобильной связи и интернета, в него вошли в том числе ряд СМИ, РЖД и "Туту.ру", Альфа-банк, 2ГИС, такси "Максим", Gismeteo. "СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler", - сказано в сообщении. Так, на первом этапе Минцифры включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", "Мегафон", МТС, Ростелеком, T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
https://1prime.ru/20251113/mts-864499181.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864545643_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cc521f27be1071515e7f189ee0e3163.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, рф, минцифры, ржд, общество
Технологии, РФ, Минцифры, РЖД, Общество
Минцифры добавило сайт РИА Новости в "белый список"
Минцифры: сайт РИА Новости будет доступен во время ограничений мобильного интернета