Минцифры добавило сайт РИА Новости в "белый список"
Минцифры добавило сайт РИА Новости в "белый список"
2025-11-14T18:40+0300
технологии
рф
минцифры
ржд
общество
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. Минцифры дополнило "белый список" сайтов, доступных и во время ограничений мобильной связи и интернета, в него вошли в том числе ряд СМИ, РЖД и "Туту.ру", Альфа-банк, 2ГИС, такси "Максим", Gismeteo. "СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler", - сказано в сообщении. Так, на первом этапе Минцифры включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", "Мегафон", МТС, Ростелеком, T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
технологии, рф, минцифры, ржд, общество
Технологии, РФ, Минцифры, РЖД, Общество
18:40 14.11.2025
 
© РИА НовостиЛоготип "РИА Новости"
Логотип "РИА Новости". Архивное фото
Заголовок открываемого материала