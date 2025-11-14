https://1prime.ru/20251114/rossiya-864547094.html
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования. "B целях обеспечения дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе.
