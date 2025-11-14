Цены на газ в Европе выросли на два процента

https://1prime.ru/20251114/rossiya-864547292.html
2025-11-14T20:27+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ice
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% по итогам торгов пятницы - до 373 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 367,8 доллара (+0,5%). Ценовой минимум составил 367,4 доллара (+0,4%), ценовой максимум - 375,9 доллара (+2,7%). Последние фьючерсы торговались по 373,2 доллара (+2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 366 долларов за тысячу кубометров. При этом биржевые цены на газ в Европе накануне опустились до минимума за 17 месяцев, до этого ниже они были в июне прошлого года. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251114/gaz-864537475.html
европа
нидерланды
газ, торги, европа, нидерланды, ice, мировая экономика
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE, Мировая экономика
