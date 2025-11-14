Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай проведут переговоры по экспорту говядины в КНР - 14.11.2025
Россия и Китай проведут переговоры по экспорту говядины в КНР
сельское хозяйство
бизнес
китай
рф
россельхознадзор
минсельхоз
мид
россия
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай проведут переговоры о подписании протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая о проверках, карантинах и санитарных требованиях к экспорту российской говядины в КНР, следует из распоряжения кабмина РФ. "В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение Минсельхоза России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании Протокола между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику", - говорится в документе. Россельхознадзор заявил в начале сентября, что с начала года Россия отправила в Китай 87,9 тысячи тонн мяса и субпродуктов птицы, 24,9 тысячи тонн свинины, 21,9 тысячи тонн свиных субпродуктов, 13,3 тысячи тонн говядины, 3,1 тысячи тонн субпродуктов КРС, 4,9 тысячи тонн молочной продукции, 494,1 тысячи тонн рыбных товаров и 596,4 тысячи тонн кормов и кормовых добавок.
китай
рф
сельское хозяйство, бизнес, китай, рф, россельхознадзор, минсельхоз, мид, россия
Сельское хозяйство, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Россельхознадзор, Минсельхоз, МИД, РОССИЯ
© РИА Новости/Аврора . Яна Макарова, Петр Касаткин Мясо
Мясо. Архивное фото
© РИА Новости/Аврора . Яна Макарова, Петр Касаткин
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай проведут переговоры о подписании протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая о проверках, карантинах и санитарных требованиях к экспорту российской говядины в КНР, следует из распоряжения кабмина РФ.
"В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение Минсельхоза России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании Протокола между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику", - говорится в документе.
Россельхознадзор заявил в начале сентября, что с начала года Россия отправила в Китай 87,9 тысячи тонн мяса и субпродуктов птицы, 24,9 тысячи тонн свинины, 21,9 тысячи тонн свиных субпродуктов, 13,3 тысячи тонн говядины, 3,1 тысячи тонн субпродуктов КРС, 4,9 тысячи тонн молочной продукции, 494,1 тысячи тонн рыбных товаров и 596,4 тысячи тонн кормов и кормовых добавок.
