Россия и Китай проведут переговоры по экспорту говядины в КНР

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай проведут переговоры о подписании протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая о проверках, карантинах и санитарных требованиях к экспорту российской говядины в КНР, следует из распоряжения кабмина РФ. "В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение Минсельхоза России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании Протокола между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику", - говорится в документе. Россельхознадзор заявил в начале сентября, что с начала года Россия отправила в Китай 87,9 тысячи тонн мяса и субпродуктов птицы, 24,9 тысячи тонн свинины, 21,9 тысячи тонн свиных субпродуктов, 13,3 тысячи тонн говядины, 3,1 тысячи тонн субпродуктов КРС, 4,9 тысячи тонн молочной продукции, 494,1 тысячи тонн рыбных товаров и 596,4 тысячи тонн кормов и кормовых добавок.

