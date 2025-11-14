https://1prime.ru/20251114/rossiya-864550204.html

Дизель-генераторы на Запорожской АЭС находятся в состоянии готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – ПРАЙМ. Дизель-генераторы на Запорожской АЭС находятся в состоянии готовности, имеется достаточный запас топлива для их работы, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее в пятницу сообщалось, что одна из двух линий электропередачи - "Днепровская" - отключена на Запорожской АЭС вследствие срабатывания автоматической защиты, собственные нужды ЗАЭС запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. "Мы постоянно поддерживаем дизель-генераторы в состоянии готовности на случай отключения основной и резервной линий электропередач. На станции имеется достаточный запас топлива для их работы", - сказала Яшина. По ее словам, отключение основной линии электропередачи "Днепровская" снизило запас энергетической прочности атомной станции. "Отключение одной из линий снижает запас прочности в обеспечении станции электроэнергией, но ЗАЭС работала надежно и безопасно в таком режиме не единожды", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

