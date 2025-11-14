https://1prime.ru/20251114/rst-864534611.html

В РСТ оценили дефицит кадров в туристической отрасли

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Дефицит кадров в туротрасли в настоящее время оценивается в 20-25%, их текучесть достигает 70%, необходимо использовать дополнительные инструменты, в частности создавать совместные образовательные программы с бизнесом, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Сегодня в отрасли уже, не говоря уж о наших планах, уже есть проблема с дефицитом кадров. Мы его оцениваем в пределах 20-25%. В ряде регионов дефицит кадров достигает 40%. Текучесть кадров достигает 70%", - сказал Уманский во время выступления на круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. "Безусловно, есть большая поддержка со стороны национального проекта и федпроекта "Кадры для туризма". Выделены существенные деньги, но при этом мы понимаем, что планируется в рамках всех этих задач подготовить порядка 70 тысяч специалистов. Напомню, целевые показатели у нас около 300 тысяч. Этим точно нельзя ограничиваться. Здесь нужны еще дополнительные инструменты. Мы эти инструменты видим в таких совместных программах бизнеса и образования", - позже добавил он. Также, по его словам, необходимо обратить внимание не только на образование руководящего состава в вузах, но и на подготовку линейных кадров, адаптацией которых также может заниматься сам бизнес. При этом стоит использовать подход, ориентированный на практику. "Это утверждается теми фактами, что у нас крайне невысокий объем выпускников трудоустраивается в отрасли. Как правило, они после получения образования профильного находят себя в других профессиях", - подчеркнул Уманский. Он также добавил, что необходимо подумать над вопросом повышения престижа профессии, особенно линейного персонала, а также формированием у молодежи интереса к работе. "Ну, к слову сказать, эти все вопросы на уровне государства обсуждаются, у нас создан экспертный совет по развитию кадрового потенциала, где как раз вырабатываются эти стратегические инициативы. Мы обсуждаем и уточнения программ образовательных для высших и средних учебных заведений", - напомнил он.

