Рубио и глава МИД Бразилии обсудили торговые отношения

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которой стороны обсудили торговые отношения между двумя... | 14.11.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которой стороны обсудили торговые отношения между двумя странами, заявил госдеп США.
"Госсекретарь Рубио встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой после встречи министров G7 в Канаде и встречи президента Трампа с президентом Бразилии Лулой да Силвой на полях саммита лидеров АСЕАН в Куала-Лумпуре. Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Виейра обсудили взаимную рамочную основу для торговых отношений между США и Бразилией", - говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Томми Пиготта.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила о том, что достигла договоренностей по рамочным соглашениям о торговле с Сальвадором, Гватемалой, Аргентиной и Эквадором.
