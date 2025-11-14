Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио и глава МИД Бразилии обсудили торговые отношения - 14.11.2025
Рубио и глава МИД Бразилии обсудили торговые отношения
Рубио и глава МИД Бразилии обсудили торговые отношения
2025-11-14T03:41+0300
2025-11-14T03:41+0300
ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которой стороны обсудили торговые отношения между двумя странами, заявил госдеп США. "Госсекретарь Рубио встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой после встречи министров G7 в Канаде и встречи президента Трампа с президентом Бразилии Лулой да Силвой на полях саммита лидеров АСЕАН в Куала-Лумпуре. Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Виейра обсудили взаимную рамочную основу для торговых отношений между США и Бразилией", - говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Томми Пиготта. Ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила о том, что достигла договоренностей по рамочным соглашениям о торговле с Сальвадором, Гватемалой, Аргентиной и Эквадором.
03:41 14.11.2025
 
Рубио и глава МИД Бразилии обсудили торговые отношения

ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которой стороны обсудили торговые отношения между двумя странами, заявил госдеп США.
"Госсекретарь Рубио встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой после встречи министров G7 в Канаде и встречи президента Трампа с президентом Бразилии Лулой да Силвой на полях саммита лидеров АСЕАН в Куала-Лумпуре. Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Виейра обсудили взаимную рамочную основу для торговых отношений между США и Бразилией", - говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Томми Пиготта.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила о том, что достигла договоренностей по рамочным соглашениям о торговле с Сальвадором, Гватемалой, Аргентиной и Эквадором.
 
