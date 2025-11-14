https://1prime.ru/20251114/rubio-864522353.html

Рубио и глава МИД Бразилии обсудили торговые отношения

2025-11-14T03:41+0300

ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которой стороны обсудили торговые отношения между двумя странами, заявил госдеп США. "Госсекретарь Рубио встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой после встречи министров G7 в Канаде и встречи президента Трампа с президентом Бразилии Лулой да Силвой на полях саммита лидеров АСЕАН в Куала-Лумпуре. Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Виейра обсудили взаимную рамочную основу для торговых отношений между США и Бразилией", - говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Томми Пиготта. Ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила о том, что достигла договоренностей по рамочным соглашениям о торговле с Сальвадором, Гватемалой, Аргентиной и Эквадором.

