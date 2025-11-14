Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в пятницу
Индекс Мосбиржи снижается на 0,75%
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем в пятницу демонстрирует снижение, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.33 мск снижался на 0,75%, до 2 524,21 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,3%, до 63,83 доллара за баррель.
"В пятницу, 14 ноября, российский рынок акций, начав утро с небольшого роста, вскоре перешел к умеренному снижению… В минусе оказались почти все индексные бумаги", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Позитивный эффект от роста цен на нефть нивелируется сохраняющейся геополитической неопределенностью, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"На международных рынках сохраняется осторожность. В США завершился самый продолжительный за всю историю шатдаун правительства, длившийся 43 дня", - отметил Силаев.
В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+1,79%), "Акрона" (+0,78%), "Группы Позитив" (+0,51%), "Генетико" (+0,47%) и "СПБ Биржи" (+0,44%).
"ПАО "Интер РАО" (-0,35%) представило сильные финансовые результаты по МСФО за январь-сентябрь этого года: чистая прибыль увеличилась на 2,6%, до 113,8 миллиарда рублей, а выручка выросла на 13,9%, до 1 триллиона 242 миллиардов рублей", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер".
В свою очередь, "Совкомбанк" (-3%), согласно отчету по МСФО за 9 месяцев 2025 года, сократил чистую прибыль на 37,4%, до 35,4 миллиарда рублей, но в 3-м квартале прибыль осталась на уровне прошлого года – 17,8 миллиарда рублей, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста, добавил эксперт.
В лидерах снижения - акции "ТМК" (-2,88%), "Совкомфлота" (-2,26%), "Селигдара" (-2,21%), Московского кредитного банка (-2,11%) и "Северстали" (-2,08%).
"Если в течение дня рынок не получит порцию позитива, то в отсутствие драйверов индекс Мосбиржи к вечеру может потерять еще около 0,5% и приблизиться к отметке 2515 пунктов", - заключил Калачев.