Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в пятницу - 14.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в пятницу
2025-11-14T15:47+0300
2025-11-14T15:47+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем в пятницу демонстрирует снижение, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.33 мск снижался на 0,75%, до 2 524,21 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,3%, до 63,83 доллара за баррель. "В пятницу, 14 ноября, российский рынок акций, начав утро с небольшого роста, вскоре перешел к умеренному снижению… В минусе оказались почти все индексные бумаги", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". Позитивный эффект от роста цен на нефть нивелируется сохраняющейся геополитической неопределенностью, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "На международных рынках сохраняется осторожность. В США завершился самый продолжительный за всю историю шатдаун правительства, длившийся 43 дня", - отметил Силаев. В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+1,79%), "Акрона" (+0,78%), "Группы Позитив" (+0,51%), "Генетико" (+0,47%) и "СПБ Биржи" (+0,44%). "ПАО "Интер РАО" (-0,35%) представило сильные финансовые результаты по МСФО за январь-сентябрь этого года: чистая прибыль увеличилась на 2,6%, до 113,8 миллиарда рублей, а выручка выросла на 13,9%, до 1 триллиона 242 миллиардов рублей", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". В свою очередь, "Совкомбанк" (-3%), согласно отчету по МСФО за 9 месяцев 2025 года, сократил чистую прибыль на 37,4%, до 35,4 миллиарда рублей, но в 3-м квартале прибыль осталась на уровне прошлого года – 17,8 миллиарда рублей, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста, добавил эксперт. В лидерах снижения - акции "ТМК" (-2,88%), "Совкомфлота" (-2,26%), "Селигдара" (-2,21%), Московского кредитного банка (-2,11%) и "Северстали" (-2,08%). "На следующей неделе: акционеры ПИКа на внеочередном общем собрании рассмотрят вопрос обратного сплита акций 100:1. Совет директоров "Яндекса" определит цену размещения дополнительной эмиссии акций", - напомнил Силаев. "Если в течение дня рынок не получит порцию позитива, то в отсутствие драйверов индекс Мосбиржи к вечеру может потерять еще около 0,5% и приблизиться к отметке 2515 пунктов", - заключил Калачев.
рынок, торги, акции, сша, мосбиржа, финам, ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, Мосбиржа, Финам, УК Альфа-Капитал
15:47 14.11.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Российский рынок акций повышается в начале утренней торговой сессии
08:04
 
