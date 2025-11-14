https://1prime.ru/20251114/rzhd-864521830.html

РЖД рассказали, от чего зависит набор развлечений в поезде Деда Мороза

РЖД рассказали, от чего зависит набор развлечений в поезде Деда Мороза - 14.11.2025, ПРАЙМ

РЖД рассказали, от чего зависит набор развлечений в поезде Деда Мороза

Набор развлечений в поезде Деда Мороза и возле него зависит от времени стоянки в каждом городе: до двух часов - праздничная программа возле состава, более трех... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T03:17+0300

2025-11-14T03:17+0300

2025-11-14T03:17+0300

бизнес

владивосток

дед мороз

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864521830.jpg?1763079440

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Набор развлечений в поезде Деда Мороза и возле него зависит от времени стоянки в каждом городе: до двух часов - праздничная программа возле состава, более трех часов - посещение состава, кукольный спектакль и др., сообщили РИА Новости в РЖД. Поезд в этом сезоне стартует 19 ноября из Владивостока, сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января 2026 года. Маршрут состава опубликован на сайтах РЖД и проекта. "Программа поезда Деда Мороза в конкретном городе зависит от типа стоянки поезда: менее двух часов (отмечены на карте голубым цветом) и более трех часов (отмечены красным цветом)", - рассказали в РЖД, от чего зависит набор развлечений. Если стоянка поезда менее двух часов, для посетителей вокзала организуется бесплатная анимационная программа с участием артистов и Деда Мороза, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. "Посетить поезд или приобрести билет на специальную программу в данном случае не представляется возможным, так как она в таких населенных пунктах недоступна", - пояснили в компании. Если стоянка поезда более трех часов, посетителей вокзала также ждет бесплатная детская анимационная программа, после окончания которой можно бесплатно посетить вагон Снежной королевы с ее тронным залом, вагон-лавку, отправить письмо или открытку Деду Морозу, а также сфотографироваться в новогоднем фото-купе (стоимость его посещения 300 рублей) и побывать в вагоне-ресторане. "Проход в эти вагоны осуществляется в порядке живой очереди", - отметили в компании. По заранее приобретенным билетам дети могут посетить два вида программы. Первое - это участие в квесте в вагоне "Сказочная деревня", общение с Дедом Морозом и Снегурочкой в вагоне-резиденции, получение сладкого подарка и чаепитие в вагоне-буфете "Бабушки Зимы". Второе - кукольный спектакль "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы", по окончании которого детям вручается сладкий подарок. Впервые Поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владивосток, дед мороз, ржд