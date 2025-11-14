Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-14T16:10+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-сентябре 2025 года снизилось до 89,2 миллиарда долларов с 100,5 миллиарда долларов в январе-сентябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 89,2 млрд долларов США с 100,5 млрд долларов США в январе-сентябре 2024 года: сокращение экспорта минеральных продуктов было частично компенсировано ростом поставок неэнергетических товаров. Стоимостной объем импорта существенно не изменился", - говорится в сообщении.
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-сентябре 2025 года снизилось до 89,2 миллиарда долларов с 100,5 миллиарда долларов в январе-сентябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса.
"Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 89,2 млрд долларов США с 100,5 млрд долларов США в январе-сентябре 2024 года: сокращение экспорта минеральных продуктов было частично компенсировано ростом поставок неэнергетических товаров. Стоимостной объем импорта существенно не изменился", - говорится в сообщении.
