ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России

ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России

2025-11-14T16:10+0300

россия

финансы

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-сентябре 2025 года снизилось до 89,2 миллиарда долларов с 100,5 миллиарда долларов в январе-сентябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 89,2 млрд долларов США с 100,5 млрд долларов США в январе-сентябре 2024 года: сокращение экспорта минеральных продуктов было частично компенсировано ростом поставок неэнергетических товаров. Стоимостной объем импорта существенно не изменился", - говорится в сообщении.

