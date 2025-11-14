https://1prime.ru/20251114/saldo--864540089.html
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России - 14.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-сентябре 2025 года снизилось до 89,2 миллиарда долларов с 100,5 миллиарда долларов в... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T16:10+0300
2025-11-14T16:10+0300
2025-11-14T16:10+0300
россия
финансы
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-сентябре 2025 года снизилось до 89,2 миллиарда долларов с 100,5 миллиарда долларов в январе-сентябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 89,2 млрд долларов США с 100,5 млрд долларов США в январе-сентябре 2024 года: сокращение экспорта минеральных продуктов было частично компенсировано ростом поставок неэнергетических товаров. Стоимостной объем импорта существенно не изменился", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251016/gazpromneft-863597667.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, сша, рф
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России
Профицит внешней торговли России снизился до 89,2 миллиарда долларов