Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251114/serbija-864521738.html
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС - 14.11.2025, ПРАЙМ
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС
Сербия будет развивать сотрудничество с Францией по вопросу изучения возможности строительства АЭС, заявил сербский президент Александр Вучич. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T03:05+0300
2025-11-14T03:05+0300
энергетика
экономика
сербия
франция
александр вучич
эммануэль макрон
edf
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864521738.jpg?1763078716
БЕЛГРАД, 14 ноя – ПРАЙМ. Сербия будет развивать сотрудничество с Францией по вопросу изучения возможности строительства АЭС, заявил сербский президент Александр Вучич. Вучич в четверг прибыл во Францию, где провел рабочий ужин и переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. "Мы ранее подписали меморандум о взаимопонимании с (французской компанией) EDF и это было одной из тем наших разговоров. Мы дали 30 миллионов евро за предварительные исследования об АЭС в будущем и будем еще работать над этим. Это самая чистая, самая лучшая энергия и единственная, которая может нас спасти в будущем. Потому что у нас через 15 лет угля не останется", - сказал президент Сербии после встречи, трансляцию вело агентство Танюг. Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии. Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между компанией EDF (Электрисите де Франс) и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.
сербия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сербия, франция, александр вучич, эммануэль макрон, edf
Энергетика, Экономика, СЕРБИЯ, ФРАНЦИЯ, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, EDF
03:05 14.11.2025
 
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС

Сербия намерена сотрудничать с Францией по изучению возможности строительства АЭС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 14 ноя – ПРАЙМ. Сербия будет развивать сотрудничество с Францией по вопросу изучения возможности строительства АЭС, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич в четверг прибыл во Францию, где провел рабочий ужин и переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном.
"Мы ранее подписали меморандум о взаимопонимании с (французской компанией) EDF и это было одной из тем наших разговоров. Мы дали 30 миллионов евро за предварительные исследования об АЭС в будущем и будем еще работать над этим. Это самая чистая, самая лучшая энергия и единственная, которая может нас спасти в будущем. Потому что у нас через 15 лет угля не останется", - сказал президент Сербии после встречи, трансляцию вело агентство Танюг.
Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между компанией EDF (Электрисите де Франс) и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.
 
ЭнергетикаЭкономикаСЕРБИЯФРАНЦИЯАлександр ВучичЭммануэль МакронEDF
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала