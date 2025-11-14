https://1prime.ru/20251114/serbija-864521738.html

Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС

БЕЛГРАД, 14 ноя – ПРАЙМ. Сербия будет развивать сотрудничество с Францией по вопросу изучения возможности строительства АЭС, заявил сербский президент Александр Вучич. Вучич в четверг прибыл во Францию, где провел рабочий ужин и переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. "Мы ранее подписали меморандум о взаимопонимании с (французской компанией) EDF и это было одной из тем наших разговоров. Мы дали 30 миллионов евро за предварительные исследования об АЭС в будущем и будем еще работать над этим. Это самая чистая, самая лучшая энергия и единственная, которая может нас спасти в будущем. Потому что у нас через 15 лет угля не останется", - сказал президент Сербии после встречи, трансляцию вело агентство Танюг. Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии. Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между компанией EDF (Электрисите де Франс) и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.

