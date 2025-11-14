https://1prime.ru/20251114/shtraf-864542825.html

В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через иностранные сервисы

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В России могут ввести штрафы для владельцев сайтов за использование иностранных сервисов для авторизации пользователей, как следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы."Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается установить административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся на территории России, одним из способов, предусмотренных Законом об информации", — говорится в документе.Согласно проекту, за такие нарушения гражданам придется заплатить штраф от десяти до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

