Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через иностранные сервисы - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/shtraf-864542825.html
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через иностранные сервисы
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через иностранные сервисы - 14.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через иностранные сервисы
В России могут ввести штрафы для владельцев сайтов за использование иностранных сервисов для авторизации пользователей, как следует из текста законопроекта,... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T17:24+0300
2025-11-14T17:24+0300
госдума
технологии
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В России могут ввести штрафы для владельцев сайтов за использование иностранных сервисов для авторизации пользователей, как следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.&quot;Проектом федерального закона &quot;О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях&quot; предлагается установить административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся на территории России, одним из способов, предусмотренных Законом об информации&quot;, — говорится в документе.Согласно проекту, за такие нарушения гражданам придется заплатить штраф от десяти до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20251111/shtrafy-864407704.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, технологии, бизнес, россия
Госдума, Технологии, Бизнес, РОССИЯ
17:24 14.11.2025
 
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через иностранные сервисы

В Госдуму внесли проект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В России могут ввести штрафы для владельцев сайтов за использование иностранных сервисов для авторизации пользователей, как следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается установить административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся на территории России, одним из способов, предусмотренных Законом об информации", — говорится в документе.

Согласно проекту, за такие нарушения гражданам придется заплатить штраф от десяти до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
Суд - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти
11 ноября, 07:17
 
ГосдумаТехнологииБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала