В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через иностранные сервисы
2025-11-14T17:24+0300
госдума
технологии
бизнес
россия
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В России могут ввести штрафы для владельцев сайтов за использование иностранных сервисов для авторизации пользователей, как следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы."Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается установить административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся на территории России, одним из способов, предусмотренных Законом об информации", — говорится в документе.Согласно проекту, за такие нарушения гражданам придется заплатить штраф от десяти до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
