СМИ Кубы обвинили США в подрывной деятельности

МЕХИКО, 14 ноя - ПРАЙМ. Кубинские государственные СМИ опубликовали материалы, уличающие правительство США в очередном эпизоде подрывной деятельности, согласно которым Вашингтон стоит за манипулированием курсом кубинского песо через популярный сайт с обменными курсами, а также спонсирует подготовку людей для смены режима на острове. "Эта операция финансируется структурами, связанными с госдепартаментом США, и направлена на дестабилизацию нашей экономики", - сообщили в эфире Национального кубинского телевидения со ссылкой на данные компетентных органов. По информации журналистов, речь идёт о ресурсе, который ежедневно публикует неофициальный курс песо и оказывает влияние на настроения на внутреннем рынке. В материале утверждается, что через подконтрольные внешним структурам группы администраторов сайт "искусственно завышает показатель", создавая эффект ускоренной девальвации. В сюжете указывается, что к этой деятельности причастен бывший сотрудник посольства США в Гаване Хавьер Биллингсли, который, согласно приведенным аудиозаписям, поддерживает контакты с организаторами кампаний в соцсетях, направленных на "разогрев" ситуации вокруг обменного курса. "Часть этих долларов... предназначена для поддержки лидеров для предполагаемой смены режима на Кубе, из частного сектора экономики. Госдепартамент дал чёткие указания - осторожно, будьте бдительны - тайно, тайно передавать деньги каждому из них в обмен на организацию подрывных проектов", - заявил ведущий Умберто Лопес. Отмечается, что кубинские органы безопасности изучили транзакции, "которые указывают на получение администраторами интернет-ресурса денег из-за рубежа", а также зафиксировали "координацию деятельности через коммуникационные платформы, расположенные на серверах в США". Журналисты подчеркнули, что распространение недостоверных данных о динамике курса создаёт у населения Кубы ощущение нестабильности, провоцирует рост цен и способствует спекулятивному поведению на внутреннем рынке. На Кубе рассматривают произошедшее как "очередную попытку внешнего воздействия на экономические процессы", что нарушает принцип невмешательства во внутренние дела государства.

