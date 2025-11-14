Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк отсудил дивиденды по акциям Mastercard - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/sovkombank--864534106.html
Совкомбанк отсудил дивиденды по акциям Mastercard
Совкомбанк отсудил дивиденды по акциям Mastercard - 14.11.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк отсудил дивиденды по акциям Mastercard
Арбитражный суд Москвы по иску Совкомбанка взыскал с американской Equiniti Trust Company около 35 тысяч долларов дивидендов на принадлежащие истцу акции... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T11:57+0300
2025-11-14T11:57+0300
экономика
финансы
банки
москва
совкомбанк
mastercard
https://cdnn.1prime.ru/img/82964/94/829649478_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c69ad6027906bad0f69e5baa02fb2577.jpg
МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Совкомбанка взыскал с американской Equiniti Trust Company около 35 тысяч долларов дивидендов на принадлежащие истцу акции Mastercard, одной из крупнейших в мире компаний, обслуживающих кредитные карты, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Изначально этот иск был предъявлен в октябре прошлого года банком "Хоум кредит энд финанс банк" к Mastercard Incorporated. Впоследствии суд произвел процессуальную замену истца на Совкомбанк в связи с присоединением к нему "Хоум банка" и заменил ненадлежащего ответчика на Equiniti Trust Company – компанию-агента по операциям с дивидендами Mastercard. Суд установил, что ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" владеет 11 410 акциями класса Б компании Mastercard Incorporated, что подтверждается выпиской из реестра ее акционеров. В связи с введением санкционных мер как в отношении финансовых институтов в России, так и конкретно в отношении банка лицевой счет и личный кабинет ООО "ХКФ Банк" в EQ были заблокированы. В результате банк был неправомерно лишен ответчиком возможности распоряжения принадлежащими ему акциями, а также лишен права на получение дивидендов. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск, взыскав в пользу Совкомбанка дивиденды с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2024 года. Совкомбанк в апреле этого года сообщил, что завершил присоединение "Хоум Банка", после чего "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо. В сообщении отмечалось, что "Хоум Банк" был лидером в сегменте товарного кредитования в стране, а Совкомбанк входит в перечень системно значимых банков России. Mastercard Inc. – оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на конец сентября этого года компанией было выпущено 3,6 миллиарда карт Mastercard и Maestro. Чистая прибыль Mastercard по итогам первых трех кварталов увеличилась на 14,4% в годовом выражении и превысила 10,9 миллиарда долларов, следует из ее финансовой отчетности.
https://1prime.ru/20251113/sud-864513594.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82964/94/829649478_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6caec219f71aeeea3eb7ebb7d69e3edc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, совкомбанк, mastercard
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, Совкомбанк, Mastercard
11:57 14.11.2025
 
Совкомбанк отсудил дивиденды по акциям Mastercard

Совкомбанк получит 35 тысяч долларов дивидендов от американской Equiniti

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСовкомбанк
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Совкомбанк. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Совкомбанка взыскал с американской Equiniti Trust Company около 35 тысяч долларов дивидендов на принадлежащие истцу акции Mastercard, одной из крупнейших в мире компаний, обслуживающих кредитные карты, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Изначально этот иск был предъявлен в октябре прошлого года банком "Хоум кредит энд финанс банк" к Mastercard Incorporated. Впоследствии суд произвел процессуальную замену истца на Совкомбанк в связи с присоединением к нему "Хоум банка" и заменил ненадлежащего ответчика на Equiniti Trust Company – компанию-агента по операциям с дивидендами Mastercard.
Суд установил, что ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" владеет 11 410 акциями класса Б компании Mastercard Incorporated, что подтверждается выпиской из реестра ее акционеров.
В связи с введением санкционных мер как в отношении финансовых институтов в России, так и конкретно в отношении банка лицевой счет и личный кабинет ООО "ХКФ Банк" в EQ были заблокированы. В результате банк был неправомерно лишен ответчиком возможности распоряжения принадлежащими ему акциями, а также лишен права на получение дивидендов.
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск, взыскав в пользу Совкомбанка дивиденды с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2024 года.
Совкомбанк в апреле этого года сообщил, что завершил присоединение "Хоум Банка", после чего "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо. В сообщении отмечалось, что "Хоум Банк" был лидером в сегменте товарного кредитования в стране, а Совкомбанк входит в перечень системно значимых банков России.
Mastercard Inc. – оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на конец сентября этого года компанией было выпущено 3,6 миллиарда карт Mastercard и Maestro. Чистая прибыль Mastercard по итогам первых трех кварталов увеличилась на 14,4% в годовом выражении и превысила 10,9 миллиарда долларов, следует из ее финансовой отчетности.
Суд - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани
Вчера, 21:00
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВАСовкомбанкMastercard
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала