Совкомбанк отсудил дивиденды по акциям Mastercard

Совкомбанк отсудил дивиденды по акциям Mastercard - 14.11.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк отсудил дивиденды по акциям Mastercard

2025-11-14T11:57+0300

2025-11-14T11:57+0300

2025-11-14T11:57+0300

экономика

финансы

банки

москва

совкомбанк

mastercard

МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Совкомбанка взыскал с американской Equiniti Trust Company около 35 тысяч долларов дивидендов на принадлежащие истцу акции Mastercard, одной из крупнейших в мире компаний, обслуживающих кредитные карты, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Изначально этот иск был предъявлен в октябре прошлого года банком "Хоум кредит энд финанс банк" к Mastercard Incorporated. Впоследствии суд произвел процессуальную замену истца на Совкомбанк в связи с присоединением к нему "Хоум банка" и заменил ненадлежащего ответчика на Equiniti Trust Company – компанию-агента по операциям с дивидендами Mastercard. Суд установил, что ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" владеет 11 410 акциями класса Б компании Mastercard Incorporated, что подтверждается выпиской из реестра ее акционеров. В связи с введением санкционных мер как в отношении финансовых институтов в России, так и конкретно в отношении банка лицевой счет и личный кабинет ООО "ХКФ Банк" в EQ были заблокированы. В результате банк был неправомерно лишен ответчиком возможности распоряжения принадлежащими ему акциями, а также лишен права на получение дивидендов. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск, взыскав в пользу Совкомбанка дивиденды с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2024 года. Совкомбанк в апреле этого года сообщил, что завершил присоединение "Хоум Банка", после чего "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо. В сообщении отмечалось, что "Хоум Банк" был лидером в сегменте товарного кредитования в стране, а Совкомбанк входит в перечень системно значимых банков России. Mastercard Inc. – оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на конец сентября этого года компанией было выпущено 3,6 миллиарда карт Mastercard и Maestro. Чистая прибыль Mastercard по итогам первых трех кварталов увеличилась на 14,4% в годовом выражении и превысила 10,9 миллиарда долларов, следует из ее финансовой отчетности.

москва

