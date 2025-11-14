Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк заработал по МСФО 35 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев - 14.11.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк заработал по МСФО 35 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в январе-сентябре 2025 года составила 35 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T13:44+0300
МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в январе-сентябре 2025 года составила 35 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации."Чистая прибыль: 35 миллиардов рублей (рост в 3,6 раза в третьем квартале по отношению ко второму)", - говорится в сообщении.При этом указывается, что выручка продолжила рост, увеличившись на 38% в годовом выражении до 703 миллиардов рублей.Кредитный портфель банка по итогам отчетного периода увеличился на 16% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 2,8 триллиона рублей.В целом все целевые показатели группы демонстрируют улучшение: расширение чистой процентной маржи, рост комиссионных доходов и доходов от небанковского бизнеса, стабилизация рисков в рознице, рост операционной эффективности, указано в отчете."Мы возвращаемся на траекторию роста. Маржа и прибыль начали расти, стоимость риска стабилизируется. Рост в страховании и платёжном бизнесе — значительный. Отдельно хочу отметить рост бизнеса электронных торговых площадок. Несмотря на уже значительную долю рынка, он продолжает эффективно расти", - комментирует председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
