https://1prime.ru/20251114/ssha-864525836.html

В США жестко высказались о доминировании над Россией

В США жестко высказались о доминировании над Россией - 14.11.2025, ПРАЙМ

В США жестко высказались о доминировании над Россией

Североатлантический альянс кардинально уступает России по всем основным параметрам, а внутренняя разобщенность фактически подрывает его структуру, отметил... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T07:14+0300

2025-11-14T07:14+0300

2025-11-14T07:14+0300

мировая экономика

москва

владимир путин

нато

цру

великобритания

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8d8afaa1176b3a495b1f167e8d6c1b86.jpg

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Североатлантический альянс кардинально уступает России по всем основным параметрам, а внутренняя разобщенность фактически подрывает его структуру, отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с блогером Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной", — сказал он.По мнению эксперта, проблемы внутри альянса усугубляются экономическими факторами. Рецессия в результате длительной финансовой помощи киевскому режиму и санкции против Москвы создают раскол в альянсе и делают эффективное управление невозможным."Ни одна экономика в европейской части НАТО не растет выше полутора процентов. А некоторые из них уже находятся в стадии полной рецессии — в частности, Великобритания, Германия и Франция. <…> Кроме того, усиление западных санкций (антироссийских. — Прим. ред.) привело к тому, что такие страны, как Болгария и Венгрия заявили: "Вы нас здесь убиваете и парализуете нашу экономику". Так что вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса", — добавил Джонсон.На саммите НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге, страны-члены условились увеличить оборонные расходы к 2035 году до пяти процентов ВВП, в то время как на данный момент многие государства еще не достигли даже двух процентов. Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что наращивание военной мощи НАТО ведет к глобальной милитаризации и гонке вооружений.В последние годы Россия отмечает увеличение активности НАТО на своих западных границах. Альянс расширяет свои действия, называя это сдерживающими мерами. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе и отмечала готовность к диалогу с НАТО на равных условиях, при условии отказа Запада от линии на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20251113/ukraina-864491661.html

https://1prime.ru/20251111/es-864408382.html

https://1prime.ru/20251113/evropa-864487540.html

москва

великобритания

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, москва, владимир путин, нато, цру, великобритания, германия