Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США жестко высказались о доминировании над Россией - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/ssha-864525836.html
В США жестко высказались о доминировании над Россией
В США жестко высказались о доминировании над Россией - 14.11.2025, ПРАЙМ
В США жестко высказались о доминировании над Россией
Североатлантический альянс кардинально уступает России по всем основным параметрам, а внутренняя разобщенность фактически подрывает его структуру, отметил... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T07:14+0300
2025-11-14T07:14+0300
мировая экономика
москва
владимир путин
нато
цру
великобритания
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8d8afaa1176b3a495b1f167e8d6c1b86.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Североатлантический альянс кардинально уступает России по всем основным параметрам, а внутренняя разобщенность фактически подрывает его структуру, отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с блогером Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной", — сказал он.По мнению эксперта, проблемы внутри альянса усугубляются экономическими факторами. Рецессия в результате длительной финансовой помощи киевскому режиму и санкции против Москвы создают раскол в альянсе и делают эффективное управление невозможным."Ни одна экономика в европейской части НАТО не растет выше полутора процентов. А некоторые из них уже находятся в стадии полной рецессии — в частности, Великобритания, Германия и Франция. &lt;…&gt; Кроме того, усиление западных санкций (антироссийских. — Прим. ред.) привело к тому, что такие страны, как Болгария и Венгрия заявили: "Вы нас здесь убиваете и парализуете нашу экономику". Так что вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса", — добавил Джонсон.На саммите НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге, страны-члены условились увеличить оборонные расходы к 2035 году до пяти процентов ВВП, в то время как на данный момент многие государства еще не достигли даже двух процентов. Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что наращивание военной мощи НАТО ведет к глобальной милитаризации и гонке вооружений.В последние годы Россия отмечает увеличение активности НАТО на своих западных границах. Альянс расширяет свои действия, называя это сдерживающими мерами. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе и отмечала готовность к диалогу с НАТО на равных условиях, при условии отказа Запада от линии на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20251113/ukraina-864491661.html
https://1prime.ru/20251111/es-864408382.html
https://1prime.ru/20251113/evropa-864487540.html
москва
великобритания
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_191c4169dcf54bf843f0a7bf7d99b7ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, москва, владимир путин, нато, цру, великобритания, германия
Мировая экономика, МОСКВА, Владимир Путин, НАТО, ЦРУ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
07:14 14.11.2025
 
В США жестко высказались о доминировании над Россией

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил о значительном отставании НАТО по сравнению с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Североатлантический альянс кардинально уступает России по всем основным параметрам, а внутренняя разобщенность фактически подрывает его структуру, отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с блогером Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
"Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Киев атаковал страну НАТО, заявили на Западе
Вчера, 07:55
По мнению эксперта, проблемы внутри альянса усугубляются экономическими факторами. Рецессия в результате длительной финансовой помощи киевскому режиму и санкции против Москвы создают раскол в альянсе и делают эффективное управление невозможным.
"Ни одна экономика в европейской части НАТО не растет выше полутора процентов. А некоторые из них уже находятся в стадии полной рецессии — в частности, Великобритания, Германия и Франция. <…> Кроме того, усиление западных санкций (антироссийских. — Прим. ред.) привело к тому, что такие страны, как Болгария и Венгрия заявили: "Вы нас здесь убиваете и парализуете нашу экономику". Так что вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса", — добавил Джонсон.
Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
11 ноября, 07:50
На саммите НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге, страны-члены условились увеличить оборонные расходы к 2035 году до пяти процентов ВВП, в то время как на данный момент многие государства еще не достигли даже двух процентов. Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что наращивание военной мощи НАТО ведет к глобальной милитаризации и гонке вооружений.
В последние годы Россия отмечает увеличение активности НАТО на своих западных границах. Альянс расширяет свои действия, называя это сдерживающими мерами. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе и отмечала готовность к диалогу с НАТО на равных условиях, при условии отказа Запада от линии на милитаризацию континента.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России
Вчера, 02:53
 
Мировая экономикаМОСКВАВладимир ПутинНАТОЦРУВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала