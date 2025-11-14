В США жестко высказались о доминировании над Россией
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил о значительном отставании НАТО по сравнению с Россией
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Североатлантический альянс кардинально уступает России по всем основным параметрам, а внутренняя разобщенность фактически подрывает его структуру, отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с блогером Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
"Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной", — сказал он.
По мнению эксперта, проблемы внутри альянса усугубляются экономическими факторами. Рецессия в результате длительной финансовой помощи киевскому режиму и санкции против Москвы создают раскол в альянсе и делают эффективное управление невозможным.
"Ни одна экономика в европейской части НАТО не растет выше полутора процентов. А некоторые из них уже находятся в стадии полной рецессии — в частности, Великобритания, Германия и Франция. <…> Кроме того, усиление западных санкций (антироссийских. — Прим. ред.) привело к тому, что такие страны, как Болгария и Венгрия заявили: "Вы нас здесь убиваете и парализуете нашу экономику". Так что вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса", — добавил Джонсон.
На саммите НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге, страны-члены условились увеличить оборонные расходы к 2035 году до пяти процентов ВВП, в то время как на данный момент многие государства еще не достигли даже двух процентов. Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что наращивание военной мощи НАТО ведет к глобальной милитаризации и гонке вооружений.
В последние годы Россия отмечает увеличение активности НАТО на своих западных границах. Альянс расширяет свои действия, называя это сдерживающими мерами. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе и отмечала готовность к диалогу с НАТО на равных условиях, при условии отказа Запада от линии на милитаризацию континента.