Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России предложили использовать камеры для проверки техосмотра - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/tekhosmotr-864523215.html
В России предложили использовать камеры для проверки техосмотра
В России предложили использовать камеры для проверки техосмотра - 14.11.2025, ПРАЙМ
В России предложили использовать камеры для проверки техосмотра
Российский союз автостраховщиков предложил использовать дорожные камеры для проверки наличия технического осмотра у автомобилей, что было обсуждено на заседании | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T04:40+0300
2025-11-14T04:40+0300
бизнес
россия
госдума
российский союз автостраховщиков
рса
https://cdnn.1prime.ru/img/83323/24/833232475_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7761e4e7f74441ff70005445b80494ac.jpg
МОСКВА, 14 ноября — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков предложил использовать дорожные камеры для проверки наличия технического осмотра у автомобилей, что было обсуждено на заседании комитета Госдумы по транспорту, пишет газета "Коммерсант"."Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра (ТО) у автомобилей. Инициатива прозвучала на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту", — говорится в материале.Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов разъяснил, что большинство автомобилистов игнорируют необходимость прохождения ТО, но регулярный контроль необходим.Проверка будет осуществляться путем считывания государственных регистрационных номеров, которые будут сверяться с данными в Единой автоматизированной системе техосмотра. В союзе подчеркнули, что эта система, как и "Паутина" (объединяет данные со всех камер видеонаблюдения в России), находится под юрисдикцией МВД, что способствует упрощению обмена данными.
https://1prime.ru/20250820/tseny-860985946.html
https://1prime.ru/20250426/tekhosmotr-857052807.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83323/24/833232475_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_adc00fc614de968e9b0d548fb99571df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, госдума, российский союз автостраховщиков, рса
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, Российский союз автостраховщиков, РСА
04:40 14.11.2025
 
В России предложили использовать камеры для проверки техосмотра

Российский союз автостраховщиков выступил с инициативой контроля ТО через уличные камеры

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПункт технического осмотра в Новосибирске
Пункт технического осмотра в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Пункт технического осмотра в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноября — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков предложил использовать дорожные камеры для проверки наличия технического осмотра у автомобилей, что было обсуждено на заседании комитета Госдумы по транспорту, пишет газета "Коммерсант".
"Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра (ТО) у автомобилей. Инициатива прозвучала на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту", — говорится в материале.
Работа пункта технического осмотра автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Эксперт оценил перспективы новой методики регулирования цен на техосмотр
20 августа, 15:16
Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов разъяснил, что большинство автомобилистов игнорируют необходимость прохождения ТО, но регулярный контроль необходим.
Проверка будет осуществляться путем считывания государственных регистрационных номеров, которые будут сверяться с данными в Единой автоматизированной системе техосмотра. В союзе подчеркнули, что эта система, как и "Паутина" (объединяет данные со всех камер видеонаблюдения в России), находится под юрисдикцией МВД, что способствует упрощению обмена данными.
ТЕХОСМОТР
Россиянам напомнили о правилах техосмотра автомобилей
26 апреля, 17:59
 
БизнесРОССИЯГосдумаРоссийский союз автостраховщиковРСА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала