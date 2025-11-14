https://1prime.ru/20251114/tekhosmotr-864523215.html

В России предложили использовать камеры для проверки техосмотра

МОСКВА, 14 ноября — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков предложил использовать дорожные камеры для проверки наличия технического осмотра у автомобилей, что было обсуждено на заседании комитета Госдумы по транспорту, пишет газета "Коммерсант"."Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра (ТО) у автомобилей. Инициатива прозвучала на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту", — говорится в материале.Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов разъяснил, что большинство автомобилистов игнорируют необходимость прохождения ТО, но регулярный контроль необходим.Проверка будет осуществляться путем считывания государственных регистрационных номеров, которые будут сверяться с данными в Единой автоматизированной системе техосмотра. В союзе подчеркнули, что эта система, как и "Паутина" (объединяет данные со всех камер видеонаблюдения в России), находится под юрисдикцией МВД, что способствует упрощению обмена данными.

