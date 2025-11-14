https://1prime.ru/20251114/tovarooborot-864520818.html
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 87,5%
2025-11-14T02:13+0300
БАКУ, 14 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном с января по сентябрь 2025 года вырос на 87,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 319 миллионов долларов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.
"Торговля между Азербайджаном и Узбекистаном развивается стремительными темпами. Так, в 2024 году товарооборот составил 252 миллиона долларов США, а за период с января по сентябрь 2025 года этот показатель вырос на 87,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 319 миллионов долларов США", - сказал Алиев.
По его словам, сотрудничество в сфере инвестиций между двумя странами также продолжает укрепляться.
"На сегодняшний день Узбекистан вложил в экономику Азербайджана 21,8 миллиона долларов США, тогда как Азербайджан инвестировал в экономику Узбекистана 183,5 миллиона долларов США. В 2023 году была создана совместная Азербайджано-узбекская инвестиционная компания с общим капиталом в 500 миллионов долларов США, предусматривающая инвестиции как на территории наших стран, так и в третьих странах", - отметил глава азербайджанского государства.
Алиев сказал, что особого внимания заслуживает совместное предприятие - швейная фабрика в Ханкенди, которая "открывает новые возможности для развития легкой промышленности, укрепляет традиционные дружеские и братские отношения".
"На сегодняшний день подписано около 200 документов, которые создают надежную правовую основу для дальнейшего развития наших экономических отношений… В 2024 году объем транзитных перевозок между нашими странами увеличился более чем на 18% по сравнению с 2023 годом и превысил один миллион 300 тысяч тонн. За первые девять месяцев 2025 года этот показатель достиг около одного миллиона тонн, демонстрируя динамичный рост транспортного обмена", - сказал Алиев.
