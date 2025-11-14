https://1prime.ru/20251114/tramp-864522528.html
СМИ: Трамп планирует вывести ряд товаров из-под действия пошлин
ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести ряд категорий товаров из-под действия пошлин, чтобы снизить цены на продукты питания в стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
По информации издания, изменения будут касаться ряда "взаимных" пошлин, объявленных президентом в апреле, включая пошлины на товары из стран, которые не заключили торговые соглашения с Вашингтоном. Как ожидается, среди исключений окажутся говядина и цитрусовые.
При этом источники газеты отмечают, что Трамп пока ещё не принял окончательного решения по этому вопросу.
Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп, отвечая на вопрос о том, как администрация США собирается бороться с ростом цен на продукты, в том числе кофе, пообещал снизить пошлины на кофе.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
