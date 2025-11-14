https://1prime.ru/20251114/tramp-864522528.html

СМИ: Трамп планирует вывести ряд товаров из-под действия пошлин

СМИ: Трамп планирует вывести ряд товаров из-под действия пошлин - 14.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп планирует вывести ряд товаров из-под действия пошлин

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести ряд категорий товаров из-под действия пошлин, чтобы снизить цены на продукты питания в стране,... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T03:47+0300

2025-11-14T03:47+0300

2025-11-14T03:47+0300

экономика

мировая экономика

бизнес

сша

вашингтон

дональд трамп

new york times

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864522528.jpg?1763081256

ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести ряд категорий товаров из-под действия пошлин, чтобы снизить цены на продукты питания в стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. По информации издания, изменения будут касаться ряда "взаимных" пошлин, объявленных президентом в апреле, включая пошлины на товары из стран, которые не заключили торговые соглашения с Вашингтоном. Как ожидается, среди исключений окажутся говядина и цитрусовые. При этом источники газеты отмечают, что Трамп пока ещё не принял окончательного решения по этому вопросу. Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп, отвечая на вопрос о том, как администрация США собирается бороться с ростом цен на продукты, в том числе кофе, пообещал снизить пошлины на кофе. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бизнес, сша, вашингтон, дональд трамп, new york times, fox news