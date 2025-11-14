https://1prime.ru/20251114/tramp-864525061.html

СМИ: Трамп планирует больше секретных брифингов для конгресса

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует проводить больше секретных брифингов по военным операциям для конгресса на фоне жалоб законодателей об их недостаточном информировании об ударах Вашингтона по предполагаемым судам наркоторговцев, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. "Администрация Трампа наращивает взаимодействие с конгрессом по продаже вооружения иностранным государствам и планирует предоставлять больше секретных брифингов по военным операциям", - говорится в материале портала. Кроме того, по данным Axios, на этой неделе, еще до окончания шатдауна, госдепартамент США направил конгрессу около 20 проектов уведомлений о военных поставках за границу на десятки миллиардов долларов. Отмечается, что из документов о продаже вооружения, требующих одобрения, уже скопилась очередь. "Сейчас накопилось примерно на 30% больше обычного нерассмотренных заявок на получение лицензии, которые не могли быть просмотрены, пока соответствующие... сотрудники были в неоплачиваемом отпуске", - заявил порталу представитель госдепа. Axios 9 ноября сообщал, что экспорт американского оружия на сумму более чем 5 миллиардов долларов союзникам по НАТО, которое часто перенаправляется Украине, был задержан из-за шатдауна в США. Закончился самый длительный в США перерыв в работе правительства, которое в четверг снова функционирует. Конгресс, который с 1 октября не мог согласовать бюджет, поддержал компромиссный вариант до 30 января. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Прошлый антирекорд тоже принадлежит Трампу: в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв. Трамп тогда чуть не объявил чрезвычайное положение из-за шатдауна.

