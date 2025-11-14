Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил сокращение денежной базы России в широком определении - 14.11.2025
ЦБ отметил сокращение денежной базы России в широком определении
2025-11-14T12:12+0300
2025-11-14T12:12+0300
экономика
финансы
россия
рф
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 ноября снизился до 26,8 триллиона рублей с 27,8 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России. За месяц показатель снизился на 970,3 миллиона рублей, или на 3,5%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).
финансы, россия, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ
12:12 14.11.2025
 
ЦБ отметил сокращение денежной базы России в широком определении

ЦБ: денежная база в широком определении снизилась до 26,8 триллиона рублей

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 ноября снизился до 26,8 триллиона рублей с 27,8 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России.
За месяц показатель снизился на 970,3 миллиона рублей, или на 3,5%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).
