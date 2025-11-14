https://1prime.ru/20251114/tsb-864534456.html

ЦБ отметил сокращение денежной базы России в широком определении

ЦБ отметил сокращение денежной базы России в широком определении - 14.11.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение денежной базы России в широком определении

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 ноября снизился до 26,8 триллиона рублей с 27,8 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России. | 14.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 ноября снизился до 26,8 триллиона рублей с 27,8 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России. За месяц показатель снизился на 970,3 миллиона рублей, или на 3,5%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).

