ЦБ отметил увеличение внешнего долга России - 14.11.2025
ЦБ отметил увеличение внешнего долга России
ЦБ отметил увеличение внешнего долга России
Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 305 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 15,2 миллиарда долларов, или на 5,3%, сообщает ЦБ РФ.
2025-11-14T16:11+0300
2025-11-14T16:11+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 305 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 15,2 миллиарда долларов, или на 5,3%, сообщает ЦБ РФ. "По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2025 года составил 305 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 15,2 миллиарда долларов США, или на 5,3%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля", - говорится в сообщении.
16:11 14.11.2025
 
ЦБ отметил увеличение внешнего долга России

ЦБ: внешний долг России с начала года вырос на 15,2 миллиарда долларов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 305 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 15,2 миллиарда долларов, или на 5,3%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2025 года составил 305 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 15,2 миллиарда долларов США, или на 5,3%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля", - говорится в сообщении.
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России
