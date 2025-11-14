https://1prime.ru/20251114/tsb-864540237.html

ЦБ отметил увеличение внешнего долга России

ЦБ отметил увеличение внешнего долга России

Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 305 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 15,2 миллиарда долларов, или на 5,3%, сообщает ЦБ РФ.

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 305 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 15,2 миллиарда долларов, или на 5,3%, сообщает ЦБ РФ. "По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2025 года составил 305 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 15,2 миллиарда долларов США, или на 5,3%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля", - говорится в сообщении.

