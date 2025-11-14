Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил идею внедрения разной ключевой ставки в регионах - 14.11.2025
ЦБ оценил идею внедрения разной ключевой ставки в регионах
2025-11-14T17:33+0300
2025-11-14T17:33+0300
экономика
финансы
банки
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Делать разную ключевую ставку для разных регионов России - бессмысленно: если в одном регионе ставка низкая, то все побегут брать там дешевые кредиты, а в другой регион с высокой ставкой поедут за выгодными вкладами, в итоге все ставки выровняются, сообщил Банк России в своем Telegram-канале. "Делать разную ключевую ставку для разных регионов - занятие довольно бессмысленное. Представьте, что в одном регионе ставка низкая, все побегут брать там дешевые кредиты - спрос на кредиты в этом регионе вырастет, и в ответ банки повысят ставки", - сообщил регулятор, отвечая на вопрос, почему регулятор не может делать разную ключевую ставку в регионах, ведь уровень инфляции в них отличается. "А в другом регионе ставка установлена выше, что делает вклады более выгодными, - туда все сразу понесут свои сбережения, из-за резкого притока денег на депозиты банки понизят ставки", - добавили в ЦБ. Регулятор отметил, что в результате таких действий все ставки выровняются между регионами, ведь люди и бизнес не привязаны к одному месту, а деньги свободно перемещаются внутри страны. "Банк России изучает ситуацию в каждом регионе, но не для того, чтобы установить для них разные экономические условия. Мы смотрим на общую картину, чтобы принять одно верное решение для всей страны", - заключили в ЦБ.
финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
17:33 14.11.2025
 
ЦБ оценил идею внедрения разной ключевой ставки в регионах

ЦБ: делать разную ключевую ставку для регионов бессмысленно

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Делать разную ключевую ставку для разных регионов России - бессмысленно: если в одном регионе ставка низкая, то все побегут брать там дешевые кредиты, а в другой регион с высокой ставкой поедут за выгодными вкладами, в итоге все ставки выровняются, сообщил Банк России в своем Telegram-канале.
"Делать разную ключевую ставку для разных регионов - занятие довольно бессмысленное. Представьте, что в одном регионе ставка низкая, все побегут брать там дешевые кредиты - спрос на кредиты в этом регионе вырастет, и в ответ банки повысят ставки", - сообщил регулятор, отвечая на вопрос, почему регулятор не может делать разную ключевую ставку в регионах, ведь уровень инфляции в них отличается.
"А в другом регионе ставка установлена выше, что делает вклады более выгодными, - туда все сразу понесут свои сбережения, из-за резкого притока денег на депозиты банки понизят ставки", - добавили в ЦБ.
Регулятор отметил, что в результате таких действий все ставки выровняются между регионами, ведь люди и бизнес не привязаны к одному месту, а деньги свободно перемещаются внутри страны.
"Банк России изучает ситуацию в каждом регионе, но не для того, чтобы установить для них разные экономические условия. Мы смотрим на общую картину, чтобы принять одно верное решение для всей страны", - заключили в ЦБ.
Экономика Финансы Банки
 
 
