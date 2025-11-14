https://1prime.ru/20251114/turpotok--864541439.html

В Москве зафиксировали рост турпотока из Белоруссии

Поток туристов из Белоруссии в Москву демонстрирует рекорды – за девять месяцев 2025 года он вырос на треть, до 183 тысяч человек, сообщил заместитель... | 14.11.2025, ПРАЙМ

экономика

туризм

бизнес

россия

москва

белоруссия

минск

сергей собянин

МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Поток туристов из Белоруссии в Москву демонстрирует рекорды – за девять месяцев 2025 года он вырос на треть, до 183 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов на пресс-конференции в Минске. В столице Белоруссии находится бизнес-миссия туристической отрасли Москвы, в ее составе представители комитета по туризму и столичного департамента торговли и услуг, они знакомят белорусов с зимним отдыхом. "Турпоток из Белоруссии в Москву на сегодняшний день устойчиво растет и показывает рекорды. Мы уже побили результаты допандемийного 2019 года. По предварительной оценке, за 9 месяцев в этом году столицу посетили 183 тысячи туристов из республики. Прирост составил примерно на треть по сравнения с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году Москву посетило всего 190 тысяч белорусских туристов", - сообщил Нурмуханов. По его словам, более половины гостей из Белоруссии - 54,7% - прибывают в Москву автотранспортом. "Личным транспортом приезжают 28%, на автобусах - 26%. Еще 28% приезжают на поезде, 17% прибывают самолетом. В среднем туристов из Белоруссии приезжают на пять дней. 78% из них - самостоятельные путешественники. Почти четверть турпотока составляет семейный туризм", - сообщил Нурмуханов. Он отметил, что Москва на сегодняшний день является одним из самых доступных для Белоруссии направлений туризма, и доступна для туристов с разными уровнем дохода. "Туризм – это всегда хорошо, это всегда про эмоции, про отдых, про впечатления", - сказал он. По его словам, гостей из Белоруссии привлекают богатые туристические возможности в Москве. "Это и всемирно известные достопримечательности, и культурные центры, и новые точки. К ним относится, например, кинопарк "Москино". Это площадка не только для производства киносъемок, но и уже сформированная туристическая локация. … Одна из жемчужин– это возрожденная Выставка достижений народного хозяйства", - сказал Нурмуханов. Он сообщил, что московские власти подготовили для гостей проект "Зима в Москве", он охватит более 400 площадок по всему городу. "Этот проект запустился в прошлом году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Этой зимой Москва погрузится в зимнюю новогоднюю сказку. Уже оформляются наши магазины, тысячи арт-объектов по всему городу. В течение всего зимнего периода будут доступны десятки тысяч мероприятий по всему городу. Это и катки, и горнолыжные и лыжные трассы. Москва - город, в который можно приехать не только по работе, не только в командировку, но и приехать отдохнуть и погрузиться в зимнюю сказку", - сказал Нурмуханов. В центре Минска, на площади Свободы, в пятницу открылся туристический центр "Москва". Он будет работать три дня. Жители и гости Минска узнают, как российская столица встречает зиму, какие маршруты стоит выбрать для путешествия и где проходят самые интересные события. В центре организованы дегустации фирменного чая "Москва", конфет и сушек, мастер-классы по росписи новогодних игрушек, викторины и квизы о Москве, розыгрыши подарков, зимние игры и интеллектуальные конкурсы. Посетители смогут подробнее познакомиться с проектом "Зима в Москве", подобрать идеи для зимних путешествий в столицу и отправить праздничные открытки в Россию и Белоруссию через "Зимнюю почту".

