Российские ученые приблизили массовое производство солнечных батарей

МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Коллектив российских ученых приблизил массовое производство солнечных батарей нового поколения, увеличив надежность работы солнечных элементов при термоциклировании, сообщила РИА Новости пресс-служба НИТУ МИСИС. Перовскитные солнечные элементы третьего поколения (HP-PV) — одна из наиболее перспективных разработок в области фотоэнергетики. На данный момент их эффективность сопоставима с показателями кремниевых полупроводников, именно эти солнечные элементы усовершенствовали российские ученые. "Коллектив исследователей из НИТУ МИСИС, ИТМО и ИОНХ РАН разработал способ химической стабилизации, который вдвое увеличил надежность работы солнечных элементов при термоциклировании", - говорится в тексте релиза, предоставленного РИА Новости НИТУ МИСИС. Ученые, чтобы усовершенствовать структуру кристаллической пленки перовскита, дополнили проводник химическим соединением на основе валериановой кислоты, которое делает солнечные элементы устойчивее к внешним стрессовым факторам. Данное достижение российских ученых приблизило массовое производство солнечных батарей нового поколения, подчеркнули в тексте релиза. "Ученые применили ультратонкий слоистый перовскит на основе валериановой кислоты для компенсации состояний йода, свинца и азота в присутствии постоянной влажности и кислорода. Он образует защитную прослойку, а на молекулярном уровне ограничивает миграцию ионов и улучшает контакт между слоями материала, повышая производительность солнечного модуля", - отмечается в тексте релиза. В вузе добавили, что, несмотря на большие перспективы, перовскитные солнечные элементы остаются чувствительными к влиянию окружающей среды из-за внутренних и внешних химических процессов, поэтому российские исследователи предложили усовершенствовать сам материал для солнечных батарей. "Мы создали более устойчивые многослойные материалы на основе перовскита, состоящего из формамединиума свинца и йода, добавив к нему специально синтезированный гибридный органо-неорганический квази-2D перовскит на основе валериановой кислоты", - сказал инженер научного проекта лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Лев Лучников. Его коллега, профессор Евгений Теруков, добавил, что усовершенствованные солнечные элементы более эффективны даже после длительного использования. "Мы установили, что солнечные элементы с модифицированными слоями перовскита сохраняют более 90% эффективности спустя 1000 часов работы, тогда как эффективность контрольных образцов снижалась за это время до 70%", — сказал он.

