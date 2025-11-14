Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил Мирошник - 14.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251114/ukraina-864522153.html
2025-11-14T03:35+0300
2025-11-14T03:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864522153.jpg?1763080527
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с Россией. "Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с РФ", - заявил Мирошник "Известиям". Он считает, что Украина начала заявлять о стремлении к миру под определенным принуждением. Он отметил, что как только появлялась возможность политико-дипломатического урегулирования, Украина "включала мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи". Кроме того, посол подчеркнул, что в это время инициировались террористические акты, происходило усиление обстрелов, росло число жертв среди населения. "То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было", - добавил Мирошник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
03:35 14.11.2025
 
Украина не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил Мирошник

Мирошник: Украина с самого начала не была настроена на переговоры с Россией

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с Россией.
"Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с РФ", - заявил Мирошник "Известиям".
Он считает, что Украина начала заявлять о стремлении к миру под определенным принуждением. Он отметил, что как только появлялась возможность политико-дипломатического урегулирования, Украина "включала мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи". Кроме того, посол подчеркнул, что в это время инициировались террористические акты, происходило усиление обстрелов, росло число жертв среди населения.
"То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было", - добавил Мирошник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
