"Они расколются": в США заговорили о реальном положении дел в Украине

2025-11-14T04:34+0300

МОСКВА, 14 ноября — ПРАЙМ. С прекращением поставок безвозмездного вооружения из США и критической нехваткой финансирования от Европы, Украина вынуждена столкнуться с неизбежным поражением, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."Украинцы находятся в глубокой беде, и в какой-то момент они расколются. <…> "Мы (США. — Прим. ред.) фактически прекратили отправлять оружие, за которое платим, на Украину. Теперь европейцы должны покупать это оружие, а затем передавать его украинцам. <…> Но у европейцев нет денег", — рассказал эксперт. По его мнению, западные страны не способны удовлетворить потребности украинской власти даже в невоенных сферах, а изъятие российских финансовых активов не представляется возможным."Подсчитано, что, не говоря уже о вооружении, украинцам требуется около 100 миллиардов долларов в год для ведения боевых действий. И европейцы пытаются выяснить, где они могут взять 200 миллиардов долларов, чтобы дать украинцам на финансирование этого конфликта на Украине еще на два года. И у них нет денег. Именно поэтому они пытаются украсть российские активы. Но пока это оказалось невозможным из-за бельгийцев, <…> которые опасаются судебного преследования в будущем. <…> И есть другие страны, такие как Италия, Франция и Германия, которые также холодно относятся к этому вопросу. <…> Поэтому трудно понять, как европейцы смогут предоставить Украине достаточное финансирование для продолжения этой войны", — добавил Миршаймер.Профессор также затронул важные аспекты состояния вооруженных сил Украины, прогнозируя массовое дезертирство украинских военнослужащих. По его словам, такой сценарий, в сочетании с недостатком западного финансирования, делает управление ситуацией на фронте невозможным для правительства Зеленского. "Добавим сюда кадровые проблемы, с которыми сталкиваются украинцы на поле боя: 20 000 человек дезертировали в октябре. По оценкам, в этом году произойдет 100 000 случаев дезертирства. Это армия и так на пределе возможностей. <…> И когда вы добавляете эти фантастические цифры дезертирства, а затем связываете это с тем фактом, что мы (страны Запада. — Прим. ред.) не можем поддержать, или украинцы не могут обеспечить себя финансово, трудно понять, как украинцы могут остановить эту волну", — резюмировал он.Минобороны сообщило, что за последние сутки ВС России освободили населенные пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Также силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, в то время как группировка войск "Центр" продолжает наступление на позициях близ Красноармейска, где окружены украинские силы.

