"Они расколются": в США заговорили о реальном положении дел в Украине - 14.11.2025
"Они расколются": в США заговорили о реальном положении дел в Украине
"Они расколются": в США заговорили о реальном положении дел в Украине - 14.11.2025, ПРАЙМ
"Они расколются": в США заговорили о реальном положении дел в Украине
С прекращением поставок безвозмездного вооружения из США и критической нехваткой финансирования от Европы, Украина вынуждена столкнуться с неизбежным... | 14.11.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
украина
вс рф
сша
европа
МОСКВА, 14 ноября — ПРАЙМ. С прекращением поставок безвозмездного вооружения из США и критической нехваткой финансирования от Европы, Украина вынуждена столкнуться с неизбежным поражением, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."Украинцы находятся в глубокой беде, и в какой-то момент они расколются. <…> "Мы (США. — Прим. ред.) фактически прекратили отправлять оружие, за которое платим, на Украину. Теперь европейцы должны покупать это оружие, а затем передавать его украинцам. <…> Но у европейцев нет денег", — рассказал эксперт. По его мнению, западные страны не способны удовлетворить потребности украинской власти даже в невоенных сферах, а изъятие российских финансовых активов не представляется возможным."Подсчитано, что, не говоря уже о вооружении, украинцам требуется около 100 миллиардов долларов в год для ведения боевых действий. И европейцы пытаются выяснить, где они могут взять 200 миллиардов долларов, чтобы дать украинцам на финансирование этого конфликта на Украине еще на два года. И у них нет денег. Именно поэтому они пытаются украсть российские активы. Но пока это оказалось невозможным из-за бельгийцев, <…> которые опасаются судебного преследования в будущем. <…> И есть другие страны, такие как Италия, Франция и Германия, которые также холодно относятся к этому вопросу. <…> Поэтому трудно понять, как европейцы смогут предоставить Украине достаточное финансирование для продолжения этой войны", — добавил Миршаймер.Профессор также затронул важные аспекты состояния вооруженных сил Украины, прогнозируя массовое дезертирство украинских военнослужащих. По его словам, такой сценарий, в сочетании с недостатком западного финансирования, делает управление ситуацией на фронте невозможным для правительства Зеленского. "Добавим сюда кадровые проблемы, с которыми сталкиваются украинцы на поле боя: 20 000 человек дезертировали в октябре. По оценкам, в этом году произойдет 100 000 случаев дезертирства. Это армия и так на пределе возможностей. <…> И когда вы добавляете эти фантастические цифры дезертирства, а затем связываете это с тем фактом, что мы (страны Запада. — Прим. ред.) не можем поддержать, или украинцы не могут обеспечить себя финансово, трудно понять, как украинцы могут остановить эту волну", — резюмировал он.Минобороны сообщило, что за последние сутки ВС России освободили населенные пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Также силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, в то время как группировка войск "Центр" продолжает наступление на позициях близ Красноармейска, где окружены украинские силы.
украина
сша
европа
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
мировая экономика, украина, вс рф, сша, европа
Мировая экономика, УКРАИНА, ВС РФ, США, ЕВРОПА
04:34 14.11.2025
 
"Они расколются": в США заговорили о реальном положении дел в Украине

Профессор Миршаймер: Западу больше нечем помочь Украине

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноября — ПРАЙМ. С прекращением поставок безвозмездного вооружения из США и критической нехваткой финансирования от Европы, Украина вынуждена столкнуться с неизбежным поражением, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Украинцы находятся в глубокой беде, и в какой-то момент они расколются. <…> "Мы (США. — Прим. ред.) фактически прекратили отправлять оружие, за которое платим, на Украину. Теперь европейцы должны покупать это оружие, а затем передавать его украинцам. <…> Но у европейцев нет денег", — рассказал эксперт.
По его мнению, западные страны не способны удовлетворить потребности украинской власти даже в невоенных сферах, а изъятие российских финансовых активов не представляется возможным.
"Подсчитано, что, не говоря уже о вооружении, украинцам требуется около 100 миллиардов долларов в год для ведения боевых действий. И европейцы пытаются выяснить, где они могут взять 200 миллиардов долларов, чтобы дать украинцам на финансирование этого конфликта на Украине еще на два года. И у них нет денег. Именно поэтому они пытаются украсть российские активы. Но пока это оказалось невозможным из-за бельгийцев, <…> которые опасаются судебного преследования в будущем. <…> И есть другие страны, такие как Италия, Франция и Германия, которые также холодно относятся к этому вопросу. <…> Поэтому трудно понять, как европейцы смогут предоставить Украине достаточное финансирование для продолжения этой войны", — добавил Миршаймер.
Профессор также затронул важные аспекты состояния вооруженных сил Украины, прогнозируя массовое дезертирство украинских военнослужащих. По его словам, такой сценарий, в сочетании с недостатком западного финансирования, делает управление ситуацией на фронте невозможным для правительства Зеленского.
"Добавим сюда кадровые проблемы, с которыми сталкиваются украинцы на поле боя: 20 000 человек дезертировали в октябре. По оценкам, в этом году произойдет 100 000 случаев дезертирства. Это армия и так на пределе возможностей. <…> И когда вы добавляете эти фантастические цифры дезертирства, а затем связываете это с тем фактом, что мы (страны Запада. — Прим. ред.) не можем поддержать, или украинцы не могут обеспечить себя финансово, трудно понять, как украинцы могут остановить эту волну", — резюмировал он.
Минобороны сообщило, что за последние сутки ВС России освободили населенные пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Также силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, в то время как группировка войск "Центр" продолжает наступление на позициях близ Красноармейска, где окружены украинские силы.
Мировая экономикаУКРАИНАВС РФСШАЕВРОПА
 
 
