https://1prime.ru/20251114/ukraina-864526298.html
"Ждет улучшение". На Западе сообщили, что должно случиться на Украине
"Ждет улучшение". На Западе сообщили, что должно случиться на Украине - 14.11.2025, ПРАЙМ
"Ждет улучшение". На Западе сообщили, что должно случиться на Украине
С падением киевского режима Украину ждет бурное экономическое развитие, такое мнение высказал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T07:54+0300
2025-11-14T07:54+0300
2025-11-14T07:55+0300
экономика
мировая экономика
украина
запад
белоруссия
сергей марченко
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. С падением киевского режима Украину ждет бурное экономическое развитие, такое мнение высказал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала."После поражения в конфликте Украину ждет улучшение. Сейчас она разрушена. Ее население сократилось примерно с 52 миллионов в 1991 году до менее 25 миллионов сегодня. <…>. Сейчас она находятся на низшей точке, от которой будет относительно легко начать экономическое возрождение <…> Потенциал интеграции Украины с многополярным миром огромен. <…> При помощи России, Белоруссии и Китая процессы восстановления начнут развиваться всерьез", — подчеркнул аналитик.Он также отметил, что через два-три десятилетия Украина полностью преобразится, так как ее расположение на Черном море и роль буфера между Востоком и Западом делают ее ключевой для евразийской интеграции."На самом деле Украина — богатая страна, за исключением того, что под руководством Запада она была сконструирована как дубина против России. <…> Как только киевский режим будет окончательно побежден, преобразования станут вполне возможными", — заявил Крайнер.На протяжении последних лет Украина формирует бюджет с огромным дефицитом, рассчитывая на поддержку Запада. В 2024 году дефицит бюджета достиг 43,9 миллиарда долларов. Бюджет 2025 года был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и его уже дважды корректировали для увеличения военных расходов.Запланированный бюджет на 2026 год предполагает расходы в районе 116 миллиардов долларов и доходы около 68,6 миллиарда долларов, что приводит к дефициту до 18,4% ВВП. Для покрытия этого дефицита планируется внешнее финансирование, но, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, уже в сентябре было ясно, что не хватает еще 16 миллиардов евро.
https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864491098.html
украина
запад
белоруссия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, запад, белоруссия, сергей марченко, россия, китай
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Марченко, РОССИЯ, КИТАЙ
"Ждет улучшение". На Западе сообщили, что должно случиться на Украине
Крайнер: после падения киевского режима Украину ждет развитие с помощью России
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ.
С падением киевского режима Украину ждет бурное экономическое развитие, такое мнение высказал политолог Алекс Крайнер в эфире
YouTube-канала.
"После поражения в конфликте Украину ждет улучшение. Сейчас она разрушена. Ее население сократилось примерно с 52 миллионов в 1991 году до менее 25 миллионов сегодня. <…>. Сейчас она находятся на низшей точке, от которой будет относительно легко начать экономическое возрождение <…> Потенциал интеграции Украины с многополярным миром огромен. <…> При помощи России, Белоруссии и Китая процессы восстановления начнут развиваться всерьез", — подчеркнул аналитик.
Он также отметил, что через два-три десятилетия Украина полностью преобразится, так как ее расположение на Черном море и роль буфера между Востоком и Западом делают ее ключевой для евразийской интеграции.
"На самом деле Украина — богатая страна, за исключением того, что под руководством Запада она была сконструирована как дубина против России. <…> Как только киевский режим будет окончательно побежден, преобразования станут вполне возможными", — заявил Крайнер.
На протяжении последних лет Украина формирует бюджет с огромным дефицитом, рассчитывая на поддержку Запада. В 2024 году дефицит бюджета достиг 43,9 миллиарда долларов. Бюджет 2025 года был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и его уже дважды корректировали для увеличения военных расходов.
Запланированный бюджет на 2026 год предполагает расходы в районе 116 миллиардов долларов и доходы около 68,6 миллиарда долларов, что приводит к дефициту до 18,4% ВВП. Для покрытия этого дефицита планируется внешнее финансирование, но, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, уже в сентябре было ясно, что не хватает еще 16 миллиардов евро.
В США обозначили того, кто сменит Зеленского на посту президента Украины