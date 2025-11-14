https://1prime.ru/20251114/ukraina-864526298.html

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. С падением киевского режима Украину ждет бурное экономическое развитие, такое мнение высказал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала."После поражения в конфликте Украину ждет улучшение. Сейчас она разрушена. Ее население сократилось примерно с 52 миллионов в 1991 году до менее 25 миллионов сегодня. <…>. Сейчас она находятся на низшей точке, от которой будет относительно легко начать экономическое возрождение <…> Потенциал интеграции Украины с многополярным миром огромен. <…> При помощи России, Белоруссии и Китая процессы восстановления начнут развиваться всерьез", — подчеркнул аналитик.Он также отметил, что через два-три десятилетия Украина полностью преобразится, так как ее расположение на Черном море и роль буфера между Востоком и Западом делают ее ключевой для евразийской интеграции."На самом деле Украина — богатая страна, за исключением того, что под руководством Запада она была сконструирована как дубина против России. <…> Как только киевский режим будет окончательно побежден, преобразования станут вполне возможными", — заявил Крайнер.На протяжении последних лет Украина формирует бюджет с огромным дефицитом, рассчитывая на поддержку Запада. В 2024 году дефицит бюджета достиг 43,9 миллиарда долларов. Бюджет 2025 года был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и его уже дважды корректировали для увеличения военных расходов.Запланированный бюджет на 2026 год предполагает расходы в районе 116 миллиардов долларов и доходы около 68,6 миллиарда долларов, что приводит к дефициту до 18,4% ВВП. Для покрытия этого дефицита планируется внешнее финансирование, но, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, уже в сентябре было ясно, что не хватает еще 16 миллиардов евро.

