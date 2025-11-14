https://1prime.ru/20251114/ukraina-864534813.html

СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО

СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО - 14.11.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО

Системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских войск на Украине, отмечает журнал Military Watch Magazine. | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T12:36+0300

2025-11-14T12:36+0300

2025-11-14T12:36+0300

мировая экономика

украина

ростех

уралвагонзавод

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских войск на Украине, отмечает журнал Military Watch Magazine."Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на украинском театре военных действий", — говорится в публикации.Пресс-служба "Ростеха" сообщила, что накануне Дня войск радиационной, химической и биологической защиты концерн "Уралвагонзавод" направил в армию новую партию "Солнцепеков", оснащенных обновленной системой защиты от беспилотников.В октябре Министерство обороны сообщало, что расчеты ТОС-1А российской группировки "Южная" нанесли удар по четырем укрепленным позициям ВСУ на направлении между Краматорском и Дружковкой в ДНР.

https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864532506.html

https://1prime.ru/20251114/makron-864530918.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, ростех, уралвагонзавод, всу