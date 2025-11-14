Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО - 14.11.2025
https://1prime.ru/20251114/ukraina-864534813.html
СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО
СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО - 14.11.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО
Системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских войск на Украине, отмечает журнал Military Watch Magazine. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T12:36+0300
2025-11-14T12:36+0300
мировая экономика
украина
ростех
уралвагонзавод
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских войск на Украине, отмечает журнал Military Watch Magazine.&quot;Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на украинском театре военных действий&quot;, — говорится в публикации.Пресс-служба "Ростеха" сообщила, что накануне Дня войск радиационной, химической и биологической защиты концерн "Уралвагонзавод" направил в армию новую партию "Солнцепеков", оснащенных обновленной системой защиты от беспилотников.В октябре Министерство обороны сообщало, что расчеты ТОС-1А российской группировки "Южная" нанесли удар по четырем укрепленным позициям ВСУ на направлении между Краматорском и Дружковкой в ДНР.
украина
12:36 14.11.2025
 
СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО

MWM: ТОС-1А играют одну из важных ролей в продвижении России на Украине

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских войск на Украине, отмечает журнал Military Watch Magazine.

"Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на украинском театре военных действий", — говорится в публикации.

Пресс-служба "Ростеха" сообщила, что накануне Дня войск радиационной, химической и биологической защиты концерн "Уралвагонзавод" направил в армию новую партию "Солнцепеков", оснащенных обновленной системой защиты от беспилотников.
В октябре Министерство обороны сообщало, что расчеты ТОС-1А российской группировки "Южная" нанесли удар по четырем укрепленным позициям ВСУ на направлении между Краматорском и Дружковкой в ДНР.
