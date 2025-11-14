https://1prime.ru/20251114/ukraina-864534813.html
СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО
СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских войск на Украине, отмечает журнал Military Watch Magazine."Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на украинском театре военных действий", — говорится в публикации.Пресс-служба "Ростеха" сообщила, что накануне Дня войск радиационной, химической и биологической защиты концерн "Уралвагонзавод" направил в армию новую партию "Солнцепеков", оснащенных обновленной системой защиты от беспилотников.В октябре Министерство обороны сообщало, что расчеты ТОС-1А российской группировки "Южная" нанесли удар по четырем укрепленным позициям ВСУ на направлении между Краматорском и Дружковкой в ДНР.
