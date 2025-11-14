Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ проинформируют об отключении Украиной ЛЭП "Днепровская" на ЗАЭС - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/ukraina-864551204.html
МАГАТЭ проинформируют об отключении Украиной ЛЭП "Днепровская" на ЗАЭС
МАГАТЭ проинформируют об отключении Украиной ЛЭП "Днепровская" на ЗАЭС - 14.11.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ проинформируют об отключении Украиной ЛЭП "Днепровская" на ЗАЭС
Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют об отключении со стороны Украины основной линии электропередачи "Днепровская",... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T23:59+0300
2025-11-14T23:59+0300
запорожская область
украина
энергодар
магатэ
запорожская аэс
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – ПРАЙМ. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют об отключении со стороны Украины основной линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее в пятницу сообщалось, что одна из двух линий электропередачи - "Днепровская" - отключена на Запорожской АЭС вследствие срабатывания автоматической защиты, собственные нужды ЗАЭС запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. "Инспекторы МАГАТЭ будут в обязательном порядке проинформированы о случившимся", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://1prime.ru/20251114/likhachev-864538400.html
запорожская область
украина
энергодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_2d045df3b61a6499f26c0936fcee675e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская область, украина, энергодар, магатэ, запорожская аэс, в мире
Запорожская область, УКРАИНА, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
23:59 14.11.2025
 
МАГАТЭ проинформируют об отключении Украиной ЛЭП "Днепровская" на ЗАЭС

Яшина: МАГАТЭ проинформируют об отключении Украиной ЛЭП "Днепровская" на ЗАЭС

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – ПРАЙМ. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют об отключении со стороны Украины основной линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее в пятницу сообщалось, что одна из двух линий электропередачи - "Днепровская" - отключена на Запорожской АЭС вследствие срабатывания автоматической защиты, собственные нужды ЗАЭС запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений.
"Инспекторы МАГАТЭ будут в обязательном порядке проинформированы о случившимся", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Лихачев рассказал о получении лицензий на работу двух блоков ЗАЭС
Вчера, 15:00
 
Запорожская областьУКРАИНАЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала