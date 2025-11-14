https://1prime.ru/20251114/ukraina-864551204.html

МАГАТЭ проинформируют об отключении Украиной ЛЭП "Днепровская" на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – ПРАЙМ. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют об отключении со стороны Украины основной линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее в пятницу сообщалось, что одна из двух линий электропередачи - "Днепровская" - отключена на Запорожской АЭС вследствие срабатывания автоматической защиты, собственные нужды ЗАЭС запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. "Инспекторы МАГАТЭ будут в обязательном порядке проинформированы о случившимся", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

