Уровень безработицы в Китае за десять месяцев составил 5,2%

2025-11-14T06:48+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

ПЕКИН, 14 ноя – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам десяти месяцев 2025 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. "С января по октябрь средний уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%", - говорится в докладе ведомства. Отмечается, что отдельно в октябре уровень безработицы в Китае составил 5,1%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в сентябре. Кроме того, сообщается, что в среднем рабочее время в неделю по стране составило 48,4 часа. Уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года составил 5,1% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу, уровень безработицы к концу 2025 года составит около 5,5%.

