В Европе предложили оригинальную решение против главы ЕК

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен следует уволить и надеть на нее поводок, высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X."Фон дер Ляйен следует посадить на поводок и уволить с должности", — написал Малинен.Это заявление стало его реакцией на слова польского евродепутата Гжегожа Брауна, который выразил обеспокоенность влиянием фон дер Ляйен на общество и назвал ее "рейхсфюрером". Малинен согласился с предположением Брауна, напомнив, что последним в истории носителем этого титула был Генрих Гиммлер. Ранее в Европарламенте некоторые крайние политические фракции предприняли несколько попыток выразить недоверие Урсуле фон дер Ляйен. Даже представители ее же фракции ЕНП высказывали недовольство ее политическим курсом. В ответ на вопрос бельгийского издания Soir о том, ощутила ли она ослабление своей позиции из-за этих частых предложений о вотуме недоверия, фон дер Ляйен ответила, что каждый институт ЕС имеет свою сферу ответственности. Позже лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к выходу Франции из Европейского союза после того, как евродепутаты отвергли два вотума недоверия Еврокомиссии. А глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что отставка фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии была бы полезна для всех стран Европы.

