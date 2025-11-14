Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе предложили оригинальную решение против главы ЕК - 14.11.2025, ПРАЙМ
В Европе предложили оригинальную решение против главы ЕК
В Европе предложили оригинальную решение против главы ЕК - 14.11.2025, ПРАЙМ
В Европе предложили оригинальную решение против главы ЕК
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен следует уволить и надеть на нее поводок, высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T22:07+0300
2025-11-14T22:07+0300
европа
франция
венгрия
урсула фон дер ляйен
ес
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен следует уволить и надеть на нее поводок, высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X."Фон дер Ляйен следует посадить на поводок и уволить с должности", — написал Малинен.Это заявление стало его реакцией на слова польского евродепутата Гжегожа Брауна, который выразил обеспокоенность влиянием фон дер Ляйен на общество и назвал ее "рейхсфюрером". Малинен согласился с предположением Брауна, напомнив, что последним в истории носителем этого титула был Генрих Гиммлер. Ранее в Европарламенте некоторые крайние политические фракции предприняли несколько попыток выразить недоверие Урсуле фон дер Ляйен. Даже представители ее же фракции ЕНП высказывали недовольство ее политическим курсом. В ответ на вопрос бельгийского издания Soir о том, ощутила ли она ослабление своей позиции из-за этих частых предложений о вотуме недоверия, фон дер Ляйен ответила, что каждый институт ЕС имеет свою сферу ответственности. Позже лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к выходу Франции из Европейского союза после того, как евродепутаты отвергли два вотума недоверия Еврокомиссии. А глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что отставка фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии была бы полезна для всех стран Европы.
европа
франция
венгрия
европа, франция, венгрия, урсула фон дер ляйен, ес
ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, ВЕНГРИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
22:07 14.11.2025
 
В Европе предложили оригинальную решение против главы ЕК

Малинен: на фон дер Ляйен следует надеть поводок и уволить

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен следует уволить и надеть на нее поводок, высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Фон дер Ляйен следует посадить на поводок и уволить с должности", — написал Малинен.
Это заявление стало его реакцией на слова польского евродепутата Гжегожа Брауна, который выразил обеспокоенность влиянием фон дер Ляйен на общество и назвал ее "рейхсфюрером". Малинен согласился с предположением Брауна, напомнив, что последним в истории носителем этого титула был Генрих Гиммлер.
Ранее в Европарламенте некоторые крайние политические фракции предприняли несколько попыток выразить недоверие Урсуле фон дер Ляйен. Даже представители ее же фракции ЕНП высказывали недовольство ее политическим курсом. В ответ на вопрос бельгийского издания Soir о том, ощутила ли она ослабление своей позиции из-за этих частых предложений о вотуме недоверия, фон дер Ляйен ответила, что каждый институт ЕС имеет свою сферу ответственности.
Позже лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к выходу Франции из Европейского союза после того, как евродепутаты отвергли два вотума недоверия Еврокомиссии. А глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что отставка фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии была бы полезна для всех стран Европы.
ЕВРОПА ФРАНЦИЯ ВЕНГРИЯ Урсула фон дер Ляйен ЕС
 
 
Заголовок открываемого материала