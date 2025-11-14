Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российское вино займет 80% рынка России, заявил Киселев - 14.11.2025
Российское вино займет 80% рынка России, заявил Киселев
2025-11-14T06:57+0300
2025-11-14T07:13+0300
бизнес
экономика
россия
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российское вино через 10 лет, к 2035 году, займет 80% рынка страны, однако для этого нужно больше виноградников, рассказал РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. "Я думаю, что нужно 10 лет до 80%. Надеюсь, да. Это быстро, это очень быстро", - сказал Киселев в рамках IV Российского винодельческого форума. Он объяснил, что для достижения отметки в 80% нужны время и виноградники: "Во-первых, нам нужно вино. Для того, чтобы было вино, нужны виноградники". Так, по его словам, на текущий момент в России порядка 114 тысяч гектаров виноградников. Но в перспективе этот показатель нужно как минимум удвоить. Это комплексная задача, продолжил Киселев, для выполнения которой нужны поддержка государства, продвижение российского вина, реклама, торговля через интернет, научные разработки - сорта, новые методы возделывания винограда. "Работаем", - подчеркнул он. Ранее Киселев отметил, что сейчас доля отечественного вина на российском рынке составляет 63,5%, а должна быть более 80% - есть куда стремиться. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
06:57 14.11.2025 (обновлено: 07:13 14.11.2025)
 
Российское вино займет 80% рынка России, заявил Киселев

Киселев: российское вино к 2035 году займет 80% рынка России

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российское вино через 10 лет, к 2035 году, займет 80% рынка страны, однако для этого нужно больше виноградников, рассказал РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.
"Я думаю, что нужно 10 лет до 80%. Надеюсь, да. Это быстро, это очень быстро", - сказал Киселев в рамках IV Российского винодельческого форума.
Он объяснил, что для достижения отметки в 80% нужны время и виноградники: "Во-первых, нам нужно вино. Для того, чтобы было вино, нужны виноградники". Так, по его словам, на текущий момент в России порядка 114 тысяч гектаров виноградников. Но в перспективе этот показатель нужно как минимум удвоить.
Это комплексная задача, продолжил Киселев, для выполнения которой нужны поддержка государства, продвижение российского вина, реклама, торговля через интернет, научные разработки - сорта, новые методы возделывания винограда. "Работаем", - подчеркнул он.
Ранее Киселев отметил, что сейчас доля отечественного вина на российском рынке составляет 63,5%, а должна быть более 80% - есть куда стремиться.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
 
