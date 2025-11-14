https://1prime.ru/20251114/vinzavod-864542158.html

Группа "Илим" просит суд аннулировать два бренда "Винзавода"

МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Группа "Илим", один из крупнейших производителей бумаги в России, просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану двух товарных знаков благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства "Винзавод", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь идет о комбинированном знаке со словесными элементами "старт" и "площадка молодого искусства", а также с изображением, как сказано в заявке на регистрацию, "красного силуэта дома", на каждом скате двускатной крыши которого "расположены две печные трубы, из которых выходит красное облако". Смысловое значение обозначения, поясняется в заявке, это "отражение совокупности названия заявителя и его деятельности по поддержке и развитию молодого современного искусства в рамках проекта "Старт". Второй бренд выглядит точно так же, только слова написаны по-английски. Товарные знаки "Винзавод" зарегистрировал в 2018 году для одного класса товаров, включающего в себя авторучки, акварели, альбомы, альманахи, атласы, афиши, плакаты, различные виды бумаги, канцтовары и т.д., и для одного класса услуг, включающего в себя агентства по предоставлению моделей для художников, издание книг, написание музыки, парки аттракционов, публикацию интерактивная книг и периодики и другие услуги. По мнению истца АО "Группа "Илим", правообладатель спорные знаки не использует. Иск поступил в суд 11 ноября. Он оставлен без движения до 12 декабря, так как истец не приложил доказательства уплаты госпошлины и направления копии искового заявления ответчику. "Винзавод" – центр современного искусства в Москве, открытый на территории бывшего винного комбината. Группа "Илим" – одна из ведущих компаний российской целлюлозно-бумажной промышленности, крупнейший производитель целлюлозы в стране. В состав группы входят, в частности, три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт "Сибгипробум". Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть–Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях, сообщает сайт группы.

