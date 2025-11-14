https://1prime.ru/20251114/vuchichi-864521576.html

Вучич заявил, что не обсуждал с Макроном поставки оружия и боеприпасов

экономика

мировая экономика

россия

сербия

украина

брюссель

александр вучич

эммануэль макрон

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864521576.jpg?1763077993

БЕЛГРАД, 14 ноя – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе визита в Париж не обсуждал с французским коллегой Эммануэлем Макроном поставки оружия и боеприпасов, только путь к миру на Украине. Вучич в четверг прибыл во Францию, где провел рабочий ужин и переговоры с французским президентом. "Мы разговаривали и, верите или нет, мы не говорили ни о каком оружии, мы не говорили ни о каких боеприпасах, мы говорили о мире и о том, как и когда прийти к миру. Что мне дает большую надежду", - ответил президент Сербии журналистам на вопрос о том, обсуждался ли конфликт на Украине, трансляцию вело агентство Танюг. Президент Сербии 12 ноября заявил, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией, при этом Сербия оказалась "между молотом и наковальней" и должна найти способ выйти из-под удара, при этом продолжить укреплять свою армию и экономику, но постараться избежать вооруженного конфликта. Вучич 5 октября призвал граждан быть рациональными и сохранять стабильность, сейчас, когда мировые политики готовятся к войне и увеличивают расходы на оборону. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами-членами Евросоюза, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

сербия

украина

брюссель

2025

мировая экономика, россия, сербия, украина, брюссель, александр вучич, эммануэль макрон, владимир путин, нато, ес, мид рф