Курс юаня к рублю на Московской бирже сократил рост
14.11.2025
Курс юаня к рублю на Московской бирже сократил рост
14.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу сократил рост и ушел ниже отметки 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.53 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,38-11,45 рубля. Юань пытается отыграть потери предыдущей сессии и сместиться к верхней границе краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Поводов для более существенного движения, на наш взгляд, пока не наблюдается", - полагает он. Курс юаня пока продолжает торговаться преимущественно в коридоре 11,3-11,4 рубля, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Скорее всего, выход курса из него состоится на следующей неделе", - полагает он. "Скорее всего, уже в рамках следующей недели китайская валюта может попытаться подняться в диапазон 11,5-12 рублей, который будет актуальным для юаня до конца осени", - заключает Зварич.
Курс юаня к рублю на Московской бирже сократил рост
Курс юаня ушел ниже отметки 11,4 рубля
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу сократил рост и ушел ниже отметки 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.53 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,38-11,45 рубля.
Юань пытается отыграть потери предыдущей сессии и сместиться к верхней границе краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич
из ПСБ
.
"Поводов для более существенного движения, на наш взгляд, пока не наблюдается", - полагает он.
Курс юаня пока продолжает торговаться преимущественно в коридоре 11,3-11,4 рубля, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Скорее всего, выход курса из него состоится на следующей неделе", - полагает он.
"Скорее всего, уже в рамках следующей недели китайская валюта может попытаться подняться в диапазон 11,5-12 рублей, который будет актуальным для юаня до конца осени", - заключает Зварич.
