https://1prime.ru/20251114/yuan-864539851.html

Курс юаня к рублю во второй половине пятницы повышается

Курс юаня к рублю во второй половине пятницы повышается - 14.11.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю во второй половине пятницы повышается

Курс китайской валюты к рублю во второй половине пятницы повышается, сохраняя попытки выйти на уровень 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T16:01+0300

2025-11-14T16:01+0300

2025-11-14T16:01+0300

экономика

рынок

торги

рф

сша

риком-траст

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во второй половине пятницы повышается, сохраняя попытки выйти на уровень 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.48 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,37-11,45 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,22 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,137 против 7,10 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,78 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже перед выходными торгуется выше уровня предыдущего закрытия. При этом курс китайской валюты сохраняет попытки закрепиться на отметке 11,4 рубля. "В пятницу преобладает ослабление рубля по отношению к основным иностранным валютам. Это происходит несмотря на то, что национальной валюте оказывает поддержку высокая ключевая ставка и снижение инфляции", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,32% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,29% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.53 мск росла на 1,3%, до 63,81 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – стабилизировался около 99,1 пункта. ПРОГНОЗЫ "В условиях "тонкого" рынка даже небольшие объемы продаж оказывают заметное влияние на курс. Дополнительную поддержку рублю оказывают валютные операции Банка России на рынке. В среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранение ослабления рубля в отсутствие существенных драйверов роста, которым мог бы стать рост нефти выше 70 долларов за баррель", - отмечает Попова из ИК "Риком-траст". "Рост импорта к концу года увеличивает спрос на иностранную валюту, что традиционно ослабляет национальную валюту. Мы прогнозируем умеренный рост по всем трем ключевым парам. Юань может приблизиться к верхней границе диапазона 11,44-11,5 рубля. Курс доллара составит 81-81,5 рубля, евро: 94,3-94,8 рубля к концу торгового дня", - добавляет она.

https://1prime.ru/20251114/rynok--864539119.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, сша, риком-траст