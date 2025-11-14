Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев и Гросси обсудили восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС - 14.11.2025
Лихачев и Гросси обсудили восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС
2025-11-14T13:55+0300
2025-11-14T13:55+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Особое внимание РФ и МАГАТЭ на консультациях в Калининграде уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий, сообщил "Росатом". Делегации России и МАГАТЭ под руководством гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провели консультации в Калининграде в пятницу. "Особое внимание стороны уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий электропередачи - "Днепровская" и "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении. Отмечается, что гендиректор "Росатома" поблагодарил Гросси и экспертов МАГАТЭ за усилия, предпринятые для обеспечения прекращения огня со стороны киевского режима с целью проведения ремонтных работ.
13:55 14.11.2025
 
Лихачев и Гросси обсудили восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Особое внимание РФ и МАГАТЭ на консультациях в Калининграде уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий, сообщил "Росатом".
Делегации России и МАГАТЭ под руководством гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провели консультации в Калининграде в пятницу.
"Особое внимание стороны уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий электропередачи - "Днепровская" и "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гендиректор "Росатома" поблагодарил Гросси и экспертов МАГАТЭ за усилия, предпринятые для обеспечения прекращения огня со стороны киевского режима с целью проведения ремонтных работ.
Заголовок открываемого материала