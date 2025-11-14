https://1prime.ru/20251114/zaes-864536734.html

Лихачев и Гросси обсудили восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Лихачев и Гросси обсудили восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС - 14.11.2025, ПРАЙМ

Лихачев и Гросси обсудили восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Особое внимание РФ и МАГАТЭ на консультациях в Калининграде уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T13:55+0300

2025-11-14T13:55+0300

2025-11-14T13:55+0300

энергетика

россия

калининград

рф

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Особое внимание РФ и МАГАТЭ на консультациях в Калининграде уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий, сообщил "Росатом". Делегации России и МАГАТЭ под руководством гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провели консультации в Калининграде в пятницу. "Особое внимание стороны уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий электропередачи - "Днепровская" и "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении. Отмечается, что гендиректор "Росатома" поблагодарил Гросси и экспертов МАГАТЭ за усилия, предпринятые для обеспечения прекращения огня со стороны киевского режима с целью проведения ремонтных работ.

https://1prime.ru/20251114/likhachev--864531325.html

калининград

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, калининград, рф, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, росатом