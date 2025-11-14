https://1prime.ru/20251114/zajavlenie-864520717.html
Один из бенефициаров "Кондитерус Кома" подал в суд заявление о клевете
НОВОСИБИРСК, 14 ноя – ПРАЙМ. Денис Штенгелов, один из бенефициаров владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи акции по решению суда переданы государству, подал в арбитражный суд заявление о распространении порочащих его сведений, говорится в документах суда.
"Штенгелов Денис Николаевич обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением в порядке главы 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ (об установлении фактов, имеющих юридическое значение – ред.) о признании не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений о нем, распространенных в сети "Интернет", - говорится в определении суда без. Суть претензий не уточняется.
Суд принял заявление Штенгелова к рассмотрению и привлек к участию в деле в качестве заинтересованного лица Генеральную прокуратуру РФ и управление Роскомнадзора по Томской области.
Тверской суд Москвы в начале октября по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.
Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц были указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более 10 лет назад.
Как установила Генпрокуратура, капитализация группы оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
