https://1prime.ru/20251114/zajavlenie-864520717.html

Один из бенефициаров "Кондитерус Кома" подал в суд заявление о клевете

Один из бенефициаров "Кондитерус Кома" подал в суд заявление о клевете - 14.11.2025, ПРАЙМ

Один из бенефициаров "Кондитерус Кома" подал в суд заявление о клевете

Денис Штенгелов, один из бенефициаров владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи акции по решению суда переданы государству, подал... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T01:58+0300

2025-11-14T01:58+0300

2025-11-14T01:58+0300

общество

технологии

бизнес

рф

москва

украина

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864520717.jpg?1763074733

НОВОСИБИРСК, 14 ноя – ПРАЙМ. Денис Штенгелов, один из бенефициаров владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи акции по решению суда переданы государству, подал в арбитражный суд заявление о распространении порочащих его сведений, говорится в документах суда. "Штенгелов Денис Николаевич обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением в порядке главы 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ (об установлении фактов, имеющих юридическое значение – ред.) о признании не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений о нем, распространенных в сети "Интернет", - говорится в определении суда без. Суть претензий не уточняется. Суд принял заявление Штенгелова к рассмотрению и привлек к участию в деле в качестве заинтересованного лица Генеральную прокуратуру РФ и управление Роскомнадзора по Томской области. Тверской суд Москвы в начале октября по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц были указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более 10 лет назад. Как установила Генпрокуратура, капитализация группы оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.

рф

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, бизнес, рф, москва, украина, роскомнадзор