Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Один из бенефициаров "Кондитерус Кома" подал в суд заявление о клевете - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/zajavlenie-864520717.html
Один из бенефициаров "Кондитерус Кома" подал в суд заявление о клевете
Один из бенефициаров "Кондитерус Кома" подал в суд заявление о клевете - 14.11.2025, ПРАЙМ
Один из бенефициаров "Кондитерус Кома" подал в суд заявление о клевете
Денис Штенгелов, один из бенефициаров владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи акции по решению суда переданы государству, подал... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T01:58+0300
2025-11-14T01:58+0300
общество
технологии
бизнес
рф
москва
украина
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864520717.jpg?1763074733
НОВОСИБИРСК, 14 ноя – ПРАЙМ. Денис Штенгелов, один из бенефициаров владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи акции по решению суда переданы государству, подал в арбитражный суд заявление о распространении порочащих его сведений, говорится в документах суда. "Штенгелов Денис Николаевич обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением в порядке главы 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ (об установлении фактов, имеющих юридическое значение – ред.) о признании не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений о нем, распространенных в сети "Интернет", - говорится в определении суда без. Суть претензий не уточняется. Суд принял заявление Штенгелова к рассмотрению и привлек к участию в деле в качестве заинтересованного лица Генеральную прокуратуру РФ и управление Роскомнадзора по Томской области. Тверской суд Москвы в начале октября по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц были указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более 10 лет назад. Как установила Генпрокуратура, капитализация группы оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
рф
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , технологии, бизнес, рф, москва, украина, роскомнадзор
Общество , Технологии, Бизнес, РФ, МОСКВА, УКРАИНА, Роскомнадзор
01:58 14.11.2025
 
Один из бенефициаров "Кондитерус Кома" подал в суд заявление о клевете

Бизнесмен Штенгелов подал в суд о распространении порочащих его сведений

Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 14 ноя – ПРАЙМ. Денис Штенгелов, один из бенефициаров владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи акции по решению суда переданы государству, подал в арбитражный суд заявление о распространении порочащих его сведений, говорится в документах суда.
"Штенгелов Денис Николаевич обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением в порядке главы 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ (об установлении фактов, имеющих юридическое значение – ред.) о признании не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений о нем, распространенных в сети "Интернет", - говорится в определении суда без. Суть претензий не уточняется.
Суд принял заявление Штенгелова к рассмотрению и привлек к участию в деле в качестве заинтересованного лица Генеральную прокуратуру РФ и управление Роскомнадзора по Томской области.
Тверской суд Москвы в начале октября по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.
Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц были указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более 10 лет назад.
Как установила Генпрокуратура, капитализация группы оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
 
ОбществоТехнологииБизнесРФМОСКВАУКРАИНАРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала