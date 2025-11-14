https://1prime.ru/20251114/zakharova-864537890.html

Россия в ближайшее время ответит на санкции Канады, заявила Захарова

2025-11-14T15:08+0300

МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Российская сторона оставляет за собой право в ближайшем будущем ответить на последние антироссийские санкции со стороны Канады, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В среду МИД Канады сообщил о введении дополнительных санкций против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц. В санкционный список попали в том числе несколько организаций, якобы участвующих в разработке и производстве российских беспилотников. "Мы оставляем за собой право на ответные меры, и они обязательно последуют в ближайшем будущем ", - сказала она в ходе брифинга. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, нынешний премьер Канады Марк Карни, возглавивший правительство в марте 2025 года, продолжает прежнюю провальную внешнеполитическую линию. При этом Захарова отметила, что у него может получиться "вбить последний гвоздь в гроб российско-канадских отношений".

