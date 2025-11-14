Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в ближайшее время ответит на санкции Канады, заявила Захарова - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/zakharova-864537890.html
Россия в ближайшее время ответит на санкции Канады, заявила Захарова
Россия в ближайшее время ответит на санкции Канады, заявила Захарова - 14.11.2025, ПРАЙМ
Россия в ближайшее время ответит на санкции Канады, заявила Захарова
Российская сторона оставляет за собой право в ближайшем будущем ответить на последние антироссийские санкции со стороны Канады, заявила официальный... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T15:08+0300
2025-11-14T15:08+0300
экономика
россия
канада
мария захарова
марк карни
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860439827_0:91:3314:1955_1920x0_80_0_0_7bfb9cc5a0c168f59f33b8c667be72f2.jpg
МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Российская сторона оставляет за собой право в ближайшем будущем ответить на последние антироссийские санкции со стороны Канады, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В среду МИД Канады сообщил о введении дополнительных санкций против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц. В санкционный список попали в том числе несколько организаций, якобы участвующих в разработке и производстве российских беспилотников. "Мы оставляем за собой право на ответные меры, и они обязательно последуют в ближайшем будущем ", - сказала она в ходе брифинга. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, нынешний премьер Канады Марк Карни, возглавивший правительство в марте 2025 года, продолжает прежнюю провальную внешнеполитическую линию. При этом Захарова отметила, что у него может получиться "вбить последний гвоздь в гроб российско-канадских отношений".
https://1prime.ru/20251112/sanktsii-864469648.html
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860439827_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_cc6a67ba611dc7b3f81f5af032658864.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, канада, мария захарова, марк карни, мид
Экономика, РОССИЯ, КАНАДА, Мария Захарова, Марк Карни, МИД
15:08 14.11.2025
 
Россия в ближайшее время ответит на санкции Канады, заявила Захарова

Захарова: Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции Канады

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Российская сторона оставляет за собой право в ближайшем будущем ответить на последние антироссийские санкции со стороны Канады, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В среду МИД Канады сообщил о введении дополнительных санкций против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц. В санкционный список попали в том числе несколько организаций, якобы участвующих в разработке и производстве российских беспилотников.
"Мы оставляем за собой право на ответные меры, и они обязательно последуют в ближайшем будущем ", - сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, нынешний премьер Канады Марк Карни, возглавивший правительство в марте 2025 года, продолжает прежнюю провальную внешнеполитическую линию. При этом Захарова отметила, что у него может получиться "вбить последний гвоздь в гроб российско-канадских отношений".
Флаг Канады, Оттава
Канада ввела дополнительные санкции в отношении России
12 ноября, 16:29
 
ЭкономикаРОССИЯКАНАДАМария ЗахароваМарк КарниМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала