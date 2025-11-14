Захарова высмеяла благодарность министра обороны Италии Зеленскому

https://1prime.ru/20251114/zakharova-864550387.html

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с сарказмом прокомментировала в своем Telegram-канале слова министра обороны Италии, который выразил благодарность главе украинского режима Владимиру Зеленскому за якобы проявленные усилия в борьбе с коррупцией. "Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой", — написала Захарова.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября объявило о проведении крупной спецоперации в энергетическом секторе, сопроводив сообщение фотографиями сумок, заполненных иностранной валютой, изъятых в ходе мероприятия. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски коснулись экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также компании "Энергоатом". Согласно заявлению издания "Украинская правда", основания которого — анонимные источники, обыски прошли и у бизнесмена, соратника Зеленского Тимура Миндича, уже покинувшего страну. Позднее НАБУ обнародовало аудиозаписи по коррупционному делу в энергетике, в которых фигурируют лица, под кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". Согласно данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — бывший советник министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинения группе из семи человек, причастных к коррупционным нарушениям в энергетическом секторе, среди них и Миндич. В числе фигурантов оказался также бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, и теперь Раде необходимо утвердить его отставку, наряду с отставкой Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана.

