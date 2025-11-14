Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли планы по устранению Владимира Зеленского - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864523367.html
В США раскрыли планы по устранению Владимира Зеленского
В США раскрыли планы по устранению Владимира Зеленского - 14.11.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли планы по устранению Владимира Зеленского
Возможность устранения Владимира Зеленского существует, но это не принесет значительных изменений в управлении Украиной, заявил бывший офицер ВС США Билл... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T04:48+0300
2025-11-14T04:48+0300
общество
украина
владимир зеленский
сша
мировая экономика
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_36d2fe120f59a821c1f315f2f78d0a10.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Возможность устранения Владимира Зеленского существует, но это не принесет значительных изменений в управлении Украиной, заявил бывший офицер ВС США Билл Бапперт в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале."Может ли Зеленский быть убит завтра утром? &lt;…&gt; Такая возможность, конечно, есть, но кто ждет своего часа, чтобы занять место Зеленского? Еще один злодей", — сказал военный.Он считает, что поддержка со стороны западных государств лидера киевского руководства ограничивает их гибкость в международной политике, и возникает много вопросов относительно ценности и эффективности его руководства."Зеленский, это человек, простите за грубость, который провалил дело. Он играется в это. &lt;…&gt; Без таких друзей и союзников мы вполне можем обойтись. Но, я также смотрю на это с точки зрения не изоляционизма, а именно невмешательства, потому что я хочу, чтобы мы вели торговлю с миром. Я просто не хочу, чтобы мы экспортировали насилие за рубеж, когда в этом нет необходимости", — добавил Бапперт.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их перенесли из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения выборов. Хотя срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, официальный Киев утверждает, что нынешний лидер остается легитимным до избрания нового президента.
https://1prime.ru/20251113/begstvo-864517721.html
https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864491098.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_163ac5f35b5e473925405b11ffb5fdfb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, владимир зеленский, сша, мировая экономика, киев
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Мировая экономика, Киев
04:48 14.11.2025
 
В США раскрыли планы по устранению Владимира Зеленского

Экс-офицер ВС США Бапперт: Ликвидация Зеленского приведет к ужесточению режима

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Александр Сырский и Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Возможность устранения Владимира Зеленского существует, но это не принесет значительных изменений в управлении Украиной, заявил бывший офицер ВС США Билл Бапперт в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Может ли Зеленский быть убит завтра утром? <…> Такая возможность, конечно, есть, но кто ждет своего часа, чтобы занять место Зеленского? Еще один злодей", — сказал военный.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
СМИ: Зеленский готовит бегство в Великобританию на фоне скандала с НАБУ
Вчера, 23:18
Он считает, что поддержка со стороны западных государств лидера киевского руководства ограничивает их гибкость в международной политике, и возникает много вопросов относительно ценности и эффективности его руководства.
"Зеленский, это человек, простите за грубость, который провалил дело. Он играется в это. <…> Без таких друзей и союзников мы вполне можем обойтись. Но, я также смотрю на это с точки зрения не изоляционизма, а именно невмешательства, потому что я хочу, чтобы мы вели торговлю с миром. Я просто не хочу, чтобы мы экспортировали насилие за рубеж, когда в этом нет необходимости", — добавил Бапперт.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их перенесли из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения выборов. Хотя срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, официальный Киев утверждает, что нынешний лидер остается легитимным до избрания нового президента.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
В США обозначили того, кто сменит Зеленского на посту президента Украины
Вчера, 06:46
 
ОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАМировая экономикаКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала