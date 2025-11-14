В США раскрыли планы по устранению Владимира Зеленского
Экс-офицер ВС США Бапперт: Ликвидация Зеленского приведет к ужесточению режима
© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Возможность устранения Владимира Зеленского существует, но это не принесет значительных изменений в управлении Украиной, заявил бывший офицер ВС США Билл Бапперт в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Может ли Зеленский быть убит завтра утром? <…> Такая возможность, конечно, есть, но кто ждет своего часа, чтобы занять место Зеленского? Еще один злодей", — сказал военный.
Он считает, что поддержка со стороны западных государств лидера киевского руководства ограничивает их гибкость в международной политике, и возникает много вопросов относительно ценности и эффективности его руководства.
"Зеленский, это человек, простите за грубость, который провалил дело. Он играется в это. <…> Без таких друзей и союзников мы вполне можем обойтись. Но, я также смотрю на это с точки зрения не изоляционизма, а именно невмешательства, потому что я хочу, чтобы мы вели торговлю с миром. Я просто не хочу, чтобы мы экспортировали насилие за рубеж, когда в этом нет необходимости", — добавил Бапперт.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их перенесли из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения выборов. Хотя срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, официальный Киев утверждает, что нынешний лидер остается легитимным до избрания нового президента.