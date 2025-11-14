https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864523367.html

В США раскрыли планы по устранению Владимира Зеленского

В США раскрыли планы по устранению Владимира Зеленского - 14.11.2025, ПРАЙМ

В США раскрыли планы по устранению Владимира Зеленского

Возможность устранения Владимира Зеленского существует, но это не принесет значительных изменений в управлении Украиной, заявил бывший офицер ВС США Билл... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T04:48+0300

2025-11-14T04:48+0300

2025-11-14T04:48+0300

общество

украина

владимир зеленский

сша

мировая экономика

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_36d2fe120f59a821c1f315f2f78d0a10.jpg

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Возможность устранения Владимира Зеленского существует, но это не принесет значительных изменений в управлении Украиной, заявил бывший офицер ВС США Билл Бапперт в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале."Может ли Зеленский быть убит завтра утром? <…> Такая возможность, конечно, есть, но кто ждет своего часа, чтобы занять место Зеленского? Еще один злодей", — сказал военный.Он считает, что поддержка со стороны западных государств лидера киевского руководства ограничивает их гибкость в международной политике, и возникает много вопросов относительно ценности и эффективности его руководства."Зеленский, это человек, простите за грубость, который провалил дело. Он играется в это. <…> Без таких друзей и союзников мы вполне можем обойтись. Но, я также смотрю на это с точки зрения не изоляционизма, а именно невмешательства, потому что я хочу, чтобы мы вели торговлю с миром. Я просто не хочу, чтобы мы экспортировали насилие за рубеж, когда в этом нет необходимости", — добавил Бапперт.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их перенесли из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения выборов. Хотя срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, официальный Киев утверждает, что нынешний лидер остается легитимным до избрания нового президента.

https://1prime.ru/20251113/begstvo-864517721.html

https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864491098.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, владимир зеленский, сша, мировая экономика, киев