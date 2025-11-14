Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прикончить": на Западе рассказали о свержении главы киевского режима - 14.11.2025, ПРАЙМ
"Прикончить": на Западе рассказали о свержении главы киевского режима
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Антикоррупционное расследование, вскрывшее возможные злоупотребления в верхах украинской власти, является частью стратегической операции президента США Дональда Трампа против Владимира Зеленского, заявила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева в Telegram-канале."Продолжаются странные антикоррупционные действия на Украине, направленные на свержение Зеленского. Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?" — пишет она.По словам эксперта, ухудшение отношений между киевским лидером и американским президентом связано с попыткой европейских стран затянуть конфликт с Россией. "Однако я подозреваю, что Зеленскому тоже есть что сказать Трампу, поскольку вчера МИД Украины объявил о приостановке переговоров с Россией. Это прямой удар по Трампу. Очевидно, что британцы предпринимают все новые и новые попытки сорвать мирный процесс", — добавила Гешева.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября начало широкомасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале НАБУ были показаны фотографии сумок, полных иностранной валюты, найденных во время обысков. Сумма денег пока не раскрывается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро проводило обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также наведались с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, который в украинских медиа называется "кошельком" Зеленского. Согласно информации депутата, бизнесмена срочно вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Было установлено, что средства, добытые по серым схемам, отмывались через офис в центре Киева.
украина
запад
сша
общество , украина, дональд трамп, энергоатом, владимир зеленский, запад, сша, мировая экономика, набу
Общество , УКРАИНА, Дональд Трамп, Энергоатом, Владимир Зеленский, ЗАПАД, США, Мировая экономика, НАБУ
05:07 14.11.2025
 
"Прикончить": на Западе рассказали о свержении главы киевского режима

Аналитик Гешева: Трамп организовал антикоррупционный скандал против Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Антикоррупционное расследование, вскрывшее возможные злоупотребления в верхах украинской власти, является частью стратегической операции президента США Дональда Трампа против Владимира Зеленского, заявила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева в Telegram-канале.
"Продолжаются странные антикоррупционные действия на Украине, направленные на свержение Зеленского. Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?" — пишет она.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Сийярто потребовал прекратить финансирование Украины из-за коррупции
Вчера, 06:35
По словам эксперта, ухудшение отношений между киевским лидером и американским президентом связано с попыткой европейских стран затянуть конфликт с Россией.
"Однако я подозреваю, что Зеленскому тоже есть что сказать Трампу, поскольку вчера МИД Украины объявил о приостановке переговоров с Россией. Это прямой удар по Трампу. Очевидно, что британцы предпринимают все новые и новые попытки сорвать мирный процесс", — добавила Гешева.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября начало широкомасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале НАБУ были показаны фотографии сумок, полных иностранной валюты, найденных во время обысков. Сумма денег пока не раскрывается.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
В Раде вынесли приговор режиму Зеленского
9 ноября, 22:19
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро проводило обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также наведались с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, который в украинских медиа называется "кошельком" Зеленского. Согласно информации депутата, бизнесмена срочно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Было установлено, что средства, добытые по серым схемам, отмывались через офис в центре Киева.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
СМИ: Белый дом может потребовать выдачи Зеленского
05:05
 
ОбществоУКРАИНАДональд ТрампЭнергоатомВладимир ЗеленскийЗАПАДСШАМировая экономикаНАБУ
 
 
Заголовок открываемого материала