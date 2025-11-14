https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864524292.html

"Прикончить": на Западе рассказали о свержении главы киевского режима

2025-11-14T05:07+0300

общество

украина

дональд трамп

энергоатом

владимир зеленский

запад

сша

мировая экономика

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Антикоррупционное расследование, вскрывшее возможные злоупотребления в верхах украинской власти, является частью стратегической операции президента США Дональда Трампа против Владимира Зеленского, заявила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева в Telegram-канале."Продолжаются странные антикоррупционные действия на Украине, направленные на свержение Зеленского. Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?" — пишет она.По словам эксперта, ухудшение отношений между киевским лидером и американским президентом связано с попыткой европейских стран затянуть конфликт с Россией. "Однако я подозреваю, что Зеленскому тоже есть что сказать Трампу, поскольку вчера МИД Украины объявил о приостановке переговоров с Россией. Это прямой удар по Трампу. Очевидно, что британцы предпринимают все новые и новые попытки сорвать мирный процесс", — добавила Гешева.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября начало широкомасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале НАБУ были показаны фотографии сумок, полных иностранной валюты, найденных во время обысков. Сумма денег пока не раскрывается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро проводило обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также наведались с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, который в украинских медиа называется "кошельком" Зеленского. Согласно информации депутата, бизнесмена срочно вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Было установлено, что средства, добытые по серым схемам, отмывались через офис в центре Киева.

украина

запад

сша

Новости

ru-RU

общество , украина, дональд трамп, энергоатом, владимир зеленский, запад, сша, мировая экономика, набу