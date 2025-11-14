https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864532506.html

В США жестко обрушились на Зеленского из-за скандала на Украине

общество

россия

украина

сша

владимир зеленский

набу

энергоатом

дональд трамп

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в социальной сети X охарактеризовал Владимира Зеленского как коррумпированного тирана на фоне скандала, связанного с хищением средств в украинском энергетическом секторе."Зеленский и Ермак — коррумпированные тираны и ненадежные союзники для США", — написал он.Кортес отметил, что даже западные СМИ, которые обычно поддерживают Зеленского, обратили внимание на серьезность этого скандального происшествия на Украине. Журнал Spectator 12 ноября сообщил, что украинские антикоррупционные органы и окружение Зеленского будто бы готовятся к "полномасштабной войне", что может иметь неприглядные и значительные последствия, включая влияние на политические перспективы самого Зеленского.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.

украина

сша

