В США жестко обрушились на Зеленского из-за скандала на Украине
Экс-советник Трампа Кортес счел Зеленского коррумпированным тираном
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в социальной сети X охарактеризовал Владимира Зеленского как коррумпированного тирана на фоне скандала, связанного с хищением средств в украинском энергетическом секторе.
"Зеленский и Ермак — коррумпированные тираны и ненадежные союзники для США", — написал он.
Кортес отметил, что даже западные СМИ, которые обычно поддерживают Зеленского, обратили внимание на серьезность этого скандального происшествия на Украине. Журнал Spectator 12 ноября сообщил, что украинские антикоррупционные органы и окружение Зеленского будто бы готовятся к "полномасштабной войне", что может иметь неприглядные и значительные последствия, включая влияние на политические перспективы самого Зеленского.
Специальная операция НАБУ
10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.