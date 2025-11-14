Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США жестко обрушились на Зеленского из-за скандала на Украине - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864532506.html
В США жестко обрушились на Зеленского из-за скандала на Украине
В США жестко обрушились на Зеленского из-за скандала на Украине - 14.11.2025, ПРАЙМ
В США жестко обрушились на Зеленского из-за скандала на Украине
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в социальной сети X охарактеризовал Владимира Зеленского как коррумпированного тирана на фоне... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T11:09+0300
2025-11-14T11:09+0300
общество
россия
украина
сша
владимир зеленский
набу
энергоатом
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в социальной сети X охарактеризовал Владимира Зеленского как коррумпированного тирана на фоне скандала, связанного с хищением средств в украинском энергетическом секторе.&quot;Зеленский и Ермак — коррумпированные тираны и ненадежные союзники для США&quot;, — написал он.Кортес отметил, что даже западные СМИ, которые обычно поддерживают Зеленского, обратили внимание на серьезность этого скандального происшествия на Украине. Журнал Spectator 12 ноября сообщил, что украинские антикоррупционные органы и окружение Зеленского будто бы готовятся к "полномасштабной войне", что может иметь неприглядные и значительные последствия, включая влияние на политические перспективы самого Зеленского.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.
https://1prime.ru/20251114/makron-864530918.html
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864524133.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, сша, владимир зеленский, набу, энергоатом, дональд трамп
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, НАБУ, Энергоатом, Дональд Трамп
11:09 14.11.2025
 
В США жестко обрушились на Зеленского из-за скандала на Украине

Экс-советник Трампа Кортес счел Зеленского коррумпированным тираном

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в социальной сети X охарактеризовал Владимира Зеленского как коррумпированного тирана на фоне скандала, связанного с хищением средств в украинском энергетическом секторе.

"Зеленский и Ермак — коррумпированные тираны и ненадежные союзники для США", — написал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
"Грязная помойка". Макрона унизили после дерзких слов о России
10:31
Кортес отметил, что даже западные СМИ, которые обычно поддерживают Зеленского, обратили внимание на серьезность этого скандального происшествия на Украине. Журнал Spectator 12 ноября сообщил, что украинские антикоррупционные органы и окружение Зеленского будто бы готовятся к "полномасштабной войне", что может иметь неприглядные и значительные последствия, включая влияние на политические перспективы самого Зеленского.
Специальная операция НАБУ
10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
СМИ: Белый дом может потребовать выдачи Зеленского
05:05
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийНАБУЭнергоатомДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала