"Случилось в неподходящее время". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским
Conversation: коррупционный скандал случился в неподходящее для Зеленского время
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины случился в несвоевременный момент для Владимира Зеленского, отмечает The Conversation.
"Недавний коррупционный скандал, потрясший Украину, не мог случиться в более неподходящее время и в более деликатной сфере экономики для все более ослабленного правительства Владимира Зеленского", — говорится в публикации.
Как подчеркнул обозреватель, раскрытие коррупционных схем в энергетически важной отрасли состоялось на фоне неудач ВСУ на фронте и атак российских сил по украинской энергетической инфраструктуре.
Специальная операция НАБУ
10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.