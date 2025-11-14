https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864540754.html

"Случилось в неподходящее время". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским

Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины случился в несвоевременный момент для Владимира Зеленского, отмечает The Conversation. | 14.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины случился в несвоевременный момент для Владимира Зеленского, отмечает The Conversation."Недавний коррупционный скандал, потрясший Украину, не мог случиться в более неподходящее время и в более деликатной сфере экономики для все более ослабленного правительства Владимира Зеленского", — говорится в публикации.Как подчеркнул обозреватель, раскрытие коррупционных схем в энергетически важной отрасли состоялось на фоне неудач ВСУ на фронте и атак российских сил по украинской энергетической инфраструктуре.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.

