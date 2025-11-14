Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Случилось в неподходящее время". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864540754.html
"Случилось в неподходящее время". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским
"Случилось в неподходящее время". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским - 14.11.2025, ПРАЙМ
"Случилось в неподходящее время". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским
Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины случился в несвоевременный момент для Владимира Зеленского, отмечает The Conversation. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T16:20+0300
2025-11-14T16:20+0300
мировая экономика
украина
владимир зеленский
набу
всу
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины случился в несвоевременный момент для Владимира Зеленского, отмечает The Conversation.&quot;Недавний коррупционный скандал, потрясший Украину, не мог случиться в более неподходящее время и в более деликатной сфере экономики для все более ослабленного правительства Владимира Зеленского&quot;, — говорится в публикации.Как подчеркнул обозреватель, раскрытие коррупционных схем в энергетически важной отрасли состоялось на фоне неудач ВСУ на фронте и атак российских сил по украинской энергетической инфраструктуре.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.
https://1prime.ru/20251114/rossiya-864538962.html
https://1prime.ru/20251114/ukraina-864534813.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, владимир зеленский, набу, всу, энергоатом
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, ВСУ, Энергоатом
16:20 14.11.2025
 
"Случилось в неподходящее время". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским

Conversation: коррупционный скандал случился в неподходящее для Зеленского время

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины случился в несвоевременный момент для Владимира Зеленского, отмечает The Conversation.

"Недавний коррупционный скандал, потрясший Украину, не мог случиться в более неподходящее время и в более деликатной сфере экономики для все более ослабленного правительства Владимира Зеленского", — говорится в публикации.

Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших войск мира
15:36
Как подчеркнул обозреватель, раскрытие коррупционных схем в энергетически важной отрасли состоялось на фоне неудач ВСУ на фронте и атак российских сил по украинской энергетической инфраструктуре.

Специальная операция НАБУ

10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО
12:36
 
Мировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУВСУЭнергоатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала