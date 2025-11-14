https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864542534.html

Зеленский сделал заявление после российских авиаударов возмездия

Зеленский сделал заявление после российских авиаударов возмездия - 14.11.2025, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление после российских авиаударов возмездия

Владимир Зеленский в соцсети X призвал западные страны передать Украине больше средств для противовоздушной обороны после ответных авиаударов России. | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T17:19+0300

2025-11-14T17:19+0300

2025-11-14T17:19+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в соцсети X призвал западные страны передать Украине больше средств для противовоздушной обороны после ответных авиаударов России."Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь", — утверждает он.Зеленский также снова обратился с просьбой усилить санкционное давление на Россию.В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия , используя гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по объектам украинского ВПК.В течение недели российская армия совершила один массированный и пять групповых ударов, поражая военные заводы и газо-энергетические объекты, инфраструктуру для транспортировки ВСУ, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также временные базы украинских боевиков, националистов и наёмников.

https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864540754.html

https://1prime.ru/20251114/rossiya-864538962.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40