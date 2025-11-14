https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864542534.html
Зеленский сделал заявление после российских авиаударов возмездия
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в соцсети X призвал западные страны передать Украине больше средств для противовоздушной обороны после ответных авиаударов России."Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь", — утверждает он.Зеленский также снова обратился с просьбой усилить санкционное давление на Россию.В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия , используя гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по объектам украинского ВПК.В течение недели российская армия совершила один массированный и пять групповых ударов, поражая военные заводы и газо-энергетические объекты, инфраструктуру для транспортировки ВСУ, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также временные базы украинских боевиков, националистов и наёмников.
Новости
