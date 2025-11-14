Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после российских авиаударов возмездия
2025-11-14T17:19+0300
2025-11-14T17:19+0300
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в соцсети X призвал западные страны передать Украине больше средств для противовоздушной обороны после ответных авиаударов России."Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь", — утверждает он.Зеленский также снова обратился с просьбой усилить санкционное давление на Россию.В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия , используя гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по объектам украинского ВПК.В течение недели российская армия совершила один массированный и пять групповых ударов, поражая военные заводы и газо-энергетические объекты, инфраструктуру для транспортировки ВСУ, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также временные базы украинских боевиков, националистов и наёмников.
17:19 14.11.2025
 
Зеленский сделал заявление после российских авиаударов возмездия

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в соцсети X призвал западные страны передать Украине больше средств для противовоздушной обороны после ответных авиаударов России.
"Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь", — утверждает он.
Зеленский также снова обратился с просьбой усилить санкционное давление на Россию.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия , используя гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по объектам украинского ВПК.
В течение недели российская армия совершила один массированный и пять групповых ударов, поражая военные заводы и газо-энергетические объекты, инфраструктуру для транспортировки ВСУ, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также временные базы украинских боевиков, националистов и наёмников.
