Новый шаг Зеленского вызвал гнев во Франции
Филиппо подверг критике визит Зеленского в Париж на фоне скандала на Украине
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил недовольство в связи с предстоящим визитом Владимира Зеленского в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне коррупционного скандала в Украине.
"Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце в понедельник! <…> Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет свою встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане!" — написал Филиппо в соцсети Х.
Филиппо призвал прекратить поддержку Киева и "постыдную коррупцию на Украине".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило 10 ноября о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе и обнародовало фотографии найденных во время операции сумок, заполненных пачками иностранной валюты. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводятся у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". "Украинская правда", ссылаясь на свой источник, сообщила, что обыски прошли и у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул Украину.
Позднее НАБУ обнародовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетическом секторе, упоминающие некоторых лиц, которых бюро называет "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации, замешанной в коррупции в энергетической сфере, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от поста министра юстиции, и его отставка, а также отставка Светланы Гринчук с должности министра энергетики, должны быть утверждены Радой. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансового партнера Александра Цукермана.