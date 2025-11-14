Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый шаг Зеленского вызвал гнев во Франции - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864546187.html
Новый шаг Зеленского вызвал гнев во Франции
Новый шаг Зеленского вызвал гнев во Франции - 14.11.2025, ПРАЙМ
Новый шаг Зеленского вызвал гнев во Франции
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил недовольство в связи с предстоящим визитом Владимира Зеленского в Париж для переговоров с... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T18:55+0300
2025-11-14T18:55+0300
украина
франция
париж
эммануэль макрон
владимир зеленский
рада
энергоатом
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил недовольство в связи с предстоящим визитом Владимира Зеленского в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне коррупционного скандала в Украине. "Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце в понедельник! &lt;…&gt; Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет свою встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане!" — написал Филиппо в соцсети Х.Филиппо призвал прекратить поддержку Киева и "постыдную коррупцию на Украине". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило 10 ноября о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе и обнародовало фотографии найденных во время операции сумок, заполненных пачками иностранной валюты. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводятся у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". "Украинская правда", ссылаясь на свой источник, сообщила, что обыски прошли и у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул Украину. Позднее НАБУ обнародовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетическом секторе, упоминающие некоторых лиц, которых бюро называет "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации, замешанной в коррупции в энергетической сфере, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от поста министра юстиции, и его отставка, а также отставка Светланы Гринчук с должности министра энергетики, должны быть утверждены Радой. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансового партнера Александра Цукермана.
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864542534.html
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864524292.html
https://1prime.ru/20251114/ukraina-864523048.html
украина
франция
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, рада, энергоатом, набу
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Париж, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Рада, Энергоатом, НАБУ
18:55 14.11.2025
 
Новый шаг Зеленского вызвал гнев во Франции

Филиппо подверг критике визит Зеленского в Париж на фоне скандала на Украине

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил недовольство в связи с предстоящим визитом Владимира Зеленского в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне коррупционного скандала в Украине.
"Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце в понедельник! <…> Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет свою встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане!" — написал Филиппо в соцсети Х.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Зеленский сделал заявление после российских авиаударов возмездия
17:19
Филиппо призвал прекратить поддержку Киева и "постыдную коррупцию на Украине".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило 10 ноября о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе и обнародовало фотографии найденных во время операции сумок, заполненных пачками иностранной валюты. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводятся у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". "Украинская правда", ссылаясь на свой источник, сообщила, что обыски прошли и у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул Украину.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
"Прикончить его": на Западе рассказали о свержении главы киевского режима
05:07
Позднее НАБУ обнародовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетическом секторе, упоминающие некоторых лиц, которых бюро называет "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации, замешанной в коррупции в энергетической сфере, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от поста министра юстиции, и его отставка, а также отставка Светланы Гринчук с должности министра энергетики, должны быть утверждены Радой. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансового партнера Александра Цукермана.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
"Они расколются": в США заговорили о реальном положении дел в Украине
04:34
 
УКРАИНАФРАНЦИЯПарижЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийРадаЭнергоатомНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала