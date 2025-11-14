Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе отреагировали на коррупционный скандал с Зеленским - 14.11.2025
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864546368.html
На Западе отреагировали на коррупционный скандал с Зеленским
На Западе отреагировали на коррупционный скандал с Зеленским - 14.11.2025, ПРАЙМ
На Западе отреагировали на коррупционный скандал с Зеленским
Пользователи польского портала Gazeta.pl высмеяли решение Владимира Зеленского ввести санкции против лиц, подозреваемых в коррупции, включая его бывшего... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T19:03+0300
2025-11-14T19:03+0300
украина
тель-авив
европа
владимир зеленский
набу
энергоатом
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пользователи польского портала Gazeta.pl высмеяли решение Владимира Зеленского ввести санкции против лиц, подозреваемых в коррупции, включая его бывшего союзника Тимура Миндича, на фоне масштабного скандала, в который оказались вовлечены высокопоставленные представители украинской власти."Тимур Миндич уже наверняка телеграфировал из Тель-Авива: "Не беспокойся, Вова, доллары в безопасности", — с иронией отреагировал пользователь."Из него такой же президент, как из дерьма пуля. Украина — не страна, а ОПГ", — отметил другой читатель."Украина — это мафиозная структура, обворовывающая Европу!" — считает комментатор."Эта страна пронизана коррупцией сверху донизу. Интересно, сколько отжал Зеленский? Жаль парней, которые гибнут за него на фронте", — высказались пользователи.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило 10 ноября о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе и обнародовало фотографии найденных во время операции сумок, заполненных пачками иностранной валюты. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводятся у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". "Украинская правда", ссылаясь на свой источник, сообщила, что обыски прошли и у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул Украину. Позднее НАБУ обнародовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетическом секторе, упоминающие некоторых лиц, которых бюро называет "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации, замешанной в коррупции в энергетической сфере, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от поста министра юстиции, и его отставка, а также отставка Светланы Гринчук с должности министра энергетики, должны быть утверждены Радой. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансового партнера Александра Цукермана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
тель-авив
европа
украина, тель-авив, европа, владимир зеленский, набу, энергоатом, рада
УКРАИНА, Тель-Авив, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, НАБУ, Энергоатом, Рада
19:03 14.11.2025
 

На Западе отреагировали на коррупционный скандал с Зеленским

© РИА Новости . Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пользователи польского портала Gazeta.pl высмеяли решение Владимира Зеленского ввести санкции против лиц, подозреваемых в коррупции, включая его бывшего союзника Тимура Миндича, на фоне масштабного скандала, в который оказались вовлечены высокопоставленные представители украинской власти.
"Тимур Миндич уже наверняка телеграфировал из Тель-Авива: "Не беспокойся, Вова, доллары в безопасности", — с иронией отреагировал пользователь.
"Из него такой же президент, как из дерьма пуля. Украина — не страна, а ОПГ", — отметил другой читатель.
"Украина — это мафиозная структура, обворовывающая Европу!" — считает комментатор.
"Эта страна пронизана коррупцией сверху донизу. Интересно, сколько отжал Зеленский? Жаль парней, которые гибнут за него на фронте", — высказались пользователи.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило 10 ноября о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе и обнародовало фотографии найденных во время операции сумок, заполненных пачками иностранной валюты. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводятся у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". "Украинская правда", ссылаясь на свой источник, сообщила, что обыски прошли и у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул Украину.
Позднее НАБУ обнародовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетическом секторе, упоминающие некоторых лиц, которых бюро называет "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации, замешанной в коррупции в энергетической сфере, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от поста министра юстиции, и его отставка, а также отставка Светланы Гринчук с должности министра энергетики, должны быть утверждены Радой. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансового партнера Александра Цукермана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАТель-АвивЕВРОПАВладимир ЗеленскийНАБУЭнергоатомРада
 
 
