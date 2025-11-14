На Западе отреагировали на коррупционный скандал с Зеленским
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пользователи польского портала Gazeta.pl высмеяли решение Владимира Зеленского ввести санкции против лиц, подозреваемых в коррупции, включая его бывшего союзника Тимура Миндича, на фоне масштабного скандала, в который оказались вовлечены высокопоставленные представители украинской власти.
"Тимур Миндич уже наверняка телеграфировал из Тель-Авива: "Не беспокойся, Вова, доллары в безопасности", — с иронией отреагировал пользователь.
"Из него такой же президент, как из дерьма пуля. Украина — не страна, а ОПГ", — отметил другой читатель.
"Украина — это мафиозная структура, обворовывающая Европу!" — считает комментатор.
"Эта страна пронизана коррупцией сверху донизу. Интересно, сколько отжал Зеленский? Жаль парней, которые гибнут за него на фронте", — высказались пользователи.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило 10 ноября о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе и обнародовало фотографии найденных во время операции сумок, заполненных пачками иностранной валюты. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводятся у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". "Украинская правда", ссылаясь на свой источник, сообщила, что обыски прошли и у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул Украину.
Позднее НАБУ обнародовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетическом секторе, упоминающие некоторых лиц, которых бюро называет "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации, замешанной в коррупции в энергетической сфере, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от поста министра юстиции, и его отставка, а также отставка Светланы Гринчук с должности министра энергетики, должны быть утверждены Радой. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансового партнера Александра Цукермана.
