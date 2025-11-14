https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864548143.html
В Грузии раскрыли коварный план Зеленского против России
В Грузии раскрыли коварный план Зеленского против России
2025-11-14T21:52+0300
2025-11-14T21:52+0300
2025-11-14T21:52+0300
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил Михаила Саакашвили в Грузию с целью обострения отношений с Россией и провокации конфликта, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, слова которого приводит грузинский Первый канал."Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Именно Зеленский привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну", — заявил Папуашвили, добавив, что "финалом эскалации с Россией стала бы война".Он также отметил, что Зеленский, вместе с президентом Молдавии Майей Санду и послом ЕС в Грузии Павлом Херчинским, намеренно дестабилизировали ситуацию в стране и распускали ложные слухи о состоянии здоровья бывшего грузинского лидера."Они нагло смотрели грузинскому народу в глаза и обманывали его. Все это закончилось, он находится в учреждении исполнения наказаний, где и должен быть. <…> Мы шаг за шагом отражали эти атаки и пришли к тому, что дали должный ответ всем, кто привез Саакашвили в страну", — заключил Папуашвили.Ранее Михаил Саакашвили обратился с просьбой к Владимиру Зеленскому включить его в список гражданских пленных, как "бывшего главу Одесской областной администрации". Саакашвили, который получил украинское гражданство и возглавлял администрацию Одессы, был лишен паспорта, но с приходом Зеленского к власти в 2019 году это решение отменили.Пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила 12 ноября, что в связи с улучшением состояния здоровья Саакашвили был переведен из клиники, где он находился с мая 2022 года, обратно в тюрьму. Экс-президент попал в медицинское учреждение после длительной голодовки в ходе ареста.В Грузии Саакашвили предъявлены обвинения по пяти уголовным эпизодам, включая нападение на депутата Валерия Гелашвили, незаконное помилование осужденных за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани, растрату государственных средств, разгон протестов в 2007 году и незаконное пересечение границы. По четырем приговорам ему предстоит отбыть срок до 2034 года.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне протестов 7 ноября 2007 года. Генеральная прокуратура Грузии 6 ноября также анонсировала возбуждение нового дела против Саакашвили, обвиняя его в призывах к свержению действующей власти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
