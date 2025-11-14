Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Грузии раскрыли коварный план Зеленского против России - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864548143.html
В Грузии раскрыли коварный план Зеленского против России
В Грузии раскрыли коварный план Зеленского против России - 14.11.2025, ПРАЙМ
В Грузии раскрыли коварный план Зеленского против России
Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил Михаила Саакашвили в Грузию с целью обострения отношений с Россией и провокации конфликта, считает... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T21:52+0300
2025-11-14T21:52+0300
грузия
молдавия
россия
одесса
владимир зеленский
михаил саакашвили
майя санду
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил Михаила Саакашвили в Грузию с целью обострения отношений с Россией и провокации конфликта, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, слова которого приводит грузинский Первый канал."Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Именно Зеленский привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну", — заявил Папуашвили, добавив, что "финалом эскалации с Россией стала бы война".Он также отметил, что Зеленский, вместе с президентом Молдавии Майей Санду и послом ЕС в Грузии Павлом Херчинским, намеренно дестабилизировали ситуацию в стране и распускали ложные слухи о состоянии здоровья бывшего грузинского лидера."Они нагло смотрели грузинскому народу в глаза и обманывали его. Все это закончилось, он находится в учреждении исполнения наказаний, где и должен быть. &lt;…&gt; Мы шаг за шагом отражали эти атаки и пришли к тому, что дали должный ответ всем, кто привез Саакашвили в страну", — заключил Папуашвили.Ранее Михаил Саакашвили обратился с просьбой к Владимиру Зеленскому включить его в список гражданских пленных, как "бывшего главу Одесской областной администрации". Саакашвили, который получил украинское гражданство и возглавлял администрацию Одессы, был лишен паспорта, но с приходом Зеленского к власти в 2019 году это решение отменили.Пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила 12 ноября, что в связи с улучшением состояния здоровья Саакашвили был переведен из клиники, где он находился с мая 2022 года, обратно в тюрьму. Экс-президент попал в медицинское учреждение после длительной голодовки в ходе ареста.В Грузии Саакашвили предъявлены обвинения по пяти уголовным эпизодам, включая нападение на депутата Валерия Гелашвили, незаконное помилование осужденных за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани, растрату государственных средств, разгон протестов в 2007 году и незаконное пересечение границы. По четырем приговорам ему предстоит отбыть срок до 2034 года.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне протестов 7 ноября 2007 года. Генеральная прокуратура Грузии 6 ноября также анонсировала возбуждение нового дела против Саакашвили, обвиняя его в призывах к свержению действующей власти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864546368.html
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864546187.html
https://1prime.ru/20251113/prosba-864517366.html
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864542534.html
грузия
молдавия
одесса
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
грузия, молдавия, россия, одесса, владимир зеленский, михаил саакашвили, майя санду, ес
ГРУЗИЯ, МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, Одесса, Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили, Майя Санду, ЕС
21:52 14.11.2025
 
В Грузии раскрыли коварный план Зеленского против России

Папуашвили: Зеленский отправил Саакашвили в Грузию, чтобы поссорить ее с РФ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил Михаила Саакашвили в Грузию с целью обострения отношений с Россией и провокации конфликта, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, слова которого приводит грузинский Первый канал.
"Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Именно Зеленский привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну", — заявил Папуашвили, добавив, что "финалом эскалации с Россией стала бы война".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
На Западе отреагировали на коррупционный скандал с Зеленским
19:03
Он также отметил, что Зеленский, вместе с президентом Молдавии Майей Санду и послом ЕС в Грузии Павлом Херчинским, намеренно дестабилизировали ситуацию в стране и распускали ложные слухи о состоянии здоровья бывшего грузинского лидера.
"Они нагло смотрели грузинскому народу в глаза и обманывали его. Все это закончилось, он находится в учреждении исполнения наказаний, где и должен быть. <…> Мы шаг за шагом отражали эти атаки и пришли к тому, что дали должный ответ всем, кто привез Саакашвили в страну", — заключил Папуашвили.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Новый шаг Зеленского вызвал гнев во Франции
18:55
Ранее Михаил Саакашвили обратился с просьбой к Владимиру Зеленскому включить его в список гражданских пленных, как "бывшего главу Одесской областной администрации". Саакашвили, который получил украинское гражданство и возглавлял администрацию Одессы, был лишен паспорта, но с приходом Зеленского к власти в 2019 году это решение отменили.
Пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила 12 ноября, что в связи с улучшением состояния здоровья Саакашвили был переведен из клиники, где он находился с мая 2022 года, обратно в тюрьму. Экс-президент попал в медицинское учреждение после длительной голодовки в ходе ареста.
Михаил Саакашвили во время выступления в Киеве. 19 сентября 2017 - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Саакашвили обратился к главе киевского режима с неожиданной просьбой
Вчера, 23:15
В Грузии Саакашвили предъявлены обвинения по пяти уголовным эпизодам, включая нападение на депутата Валерия Гелашвили, незаконное помилование осужденных за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани, растрату государственных средств, разгон протестов в 2007 году и незаконное пересечение границы. По четырем приговорам ему предстоит отбыть срок до 2034 года.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне протестов 7 ноября 2007 года. Генеральная прокуратура Грузии 6 ноября также анонсировала возбуждение нового дела против Саакашвили, обвиняя его в призывах к свержению действующей власти.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Зеленский сделал заявление после российских авиаударов возмездия
17:19
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ГРУЗИЯМОЛДАВИЯРОССИЯОдессаВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиМайя СандуЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала