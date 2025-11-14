На Западе рассказали, что грозит Зеленскому на фоне скандала на Украине
BZ: коррупционный скандал может привести к падению режима Зеленского
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал на Украине, совпавший с трудностями, которые испытывают ВСУ на фронте, может стать катализатором падения правительства в Киеве, возглавляемого Владимиром Зеленским, считают в Berliner Zeitung.
"В Киеве все громче задают вопрос: выдержит ли правительство Зеленского растущее давление? И как долго еще продержится страна, которая находится в состоянии конфликта уже почти четыре года?" — говорится в публикации.
Аналитик Александр Коваленко отмечает, что в столице формируются два лагеря: один поддерживает действующего президента, а другой, состоящий из его оппонентов, стремится сместить Зеленского "любыми средствами". Среди них мэр Киева Виталий Кличко, бывший президент Петр Порошенко*, а также поддерживаемые западными странами НПО, которые начали говорить об "авторитарных наклонностях Зеленского".
"Борьба за власть между двумя лагерями может еще больше ослабить политическую стабильность в Киеве. И это в тот момент, когда, с одной стороны, ситуация на фронте выглядит неустойчивой, а с другой — общество устало от боевых действий. <…> Тысячи украинских мужчин не только скрываются от призыва в украинскую армию, но и больше не могут считаться потенциальными налогоплательщиками. Для украинского бюджета это катастрофа", — считает аналитик.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября объявило о проведении крупной операции в энергетическом секторе, опубликовав фотографии сумок, заполненных иностранной валютой, изъятых во время этой акции. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что в рамках операции обыски прошли у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" на основании своего источника добавило, что НАБУ также навестило бизнесмена и соратника Зеленского, Тимура Миндича, который уже покинул страну.
Впоследствии НАБУ выпустило отрывки аудиозаписей по данному делу, где вспоминаются лица под псевдонимами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". Железняк уточнил, что "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко, Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября выдвинуло обвинения против группы из семи человек, причастных к коррупции в энергетическом секторе, включая Миндича. В число обвиняемых попал и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был снят с должности министра юстиции, и теперь Рада должна будет утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и основного его финансиста Александра Цукермана.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
